Công an điều tra vụ 3 công nhân rơi khỏi giàn giáo tầng 3 tại công trình trường học 16/04/2026 09:08

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng đang yêu cầu Sở Nội vụ làm rõ các tình tiết vụ 3 công nhân rơi giàn giáo từ tầng 3 khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Ngày 16-4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang xác minh tin báo vi phạm quy định về an toàn lao động xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) khiến một công nhân tử vong và hai người khác bị thương.

Công trình xây dựng nơi các công nhân gặp nạn.

Theo đó, công trình lớp học (tám phòng) và hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên trường THCS Nguyễn Chí Thanh có chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án (BQLDA) và Phát triển Quỹ đất Gia Nghĩa (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa).

Ngày 10-6-2025, BQLDA cùng Công ty Hoàng Thạch Đắk Nông ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nói trên.

Đến ngày 16-6-2025, BQLDA và Công ty Tư vấn – Xây dựng Vạn Thịnh Đắk Nông ký hợp đồng thi công và khởi công ngày 26-6-2025, dự kiến hoàn thành ngày 11-6-2026.

Ngày 2-3-2026, đơn vị thi công ký hợp đồng với ông Võ Văn Đạt (42 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) với nội dung giao khoán nhân công xây dựng công trình.

Sau đó, ông Đạt thỏa thuận miệng với các công nhân Võ Văn Hoàn (38 tuổi), Đào Vĩnh Long (43 tuổi), Lê Văn Khải (31 tuổi) và Từ Ngọc Lợi (28 tuổi) đều ngụ Đắk Lắk để thi công các các hạng mục đã ký.

Sáng 20-3-2026, trong quá trình thi công các công nhân trên đứng trên giàn giáo để tô, trát xi măng mặt ngoài tầng ba của công trình lớp học thì ba công nhân Đào Vĩnh Long, Lê Văn Khải và Từ Ngọc Lợi bị rơi xuống đất.

Hậu quả ông Đào Vĩnh Long chết tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, còn ông Lê Văn Khải và Từ Ngọc Lợi bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân và thực hiện các biện pháp điều tra theo quy định.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng phối hợp làm rõ và kết luận các nội dung: Vụ việc xảy ra có phải tai nạn lao động hay không? Nếu là tai nạn lao động, xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động? Lỗi của những người có liên quan trong vụ việc trên?; Yêu cầu về năng lực, trình độ chuyên môn của bên nhận khoán; Các thiết bị để đảm bảo an toàn lao động khi nhận khoán thi công đối với 15 hạng mục các bên đã ký kết theo Hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng ngày 2-3-2026; Căn cứ pháp lý? Xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và bên nhận khoán trong vụ việc trên khi xảy ra sự cố tai nạn lao động…

Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng gửi kết quả trả lời về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Được biết, để trả lời các câu hỏi mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đặt ra, ngày 14-4, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thành lập Đoàn điều tra vụ tai nạn lao động làm rõ vụ việc nêu trên.

Sự việc này một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về tình trạng buông lỏng quản lý an toàn tại các công trình. Đặc biệt là hệ lụy từ việc thuê mướn lao động thời vụ không hợp đồng, khiến quyền lợi và tính mạng người lao động bị đe dọa nghiêm trọng.