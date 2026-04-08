Công an Đồng Nai bác tin CSGT dùng gậy đánh người vi phạm 08/04/2026 12:43

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định thông tin CSGT dùng gậy đánh người vi phạm dẫn đến ngã xuống đường là sai sự thật. Người đăng tin giả đã bị lập biên bản xử lý.

Ngày 8-4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin kết quả xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) dùng gậy đánh người vi phạm gây tai nạn.

Trước đó, ngày 3-4, một tài khoản Facebook đăng clip gần 2 phút với nội dung: "CSGT chạy xe mô tô cầm gậy đuổi theo đánh người vi phạm giao thông làm té ngã xuống đường chết tại chỗ". Thông tin này thu hút nhiều lượt tương tác, gây dư luận xấu và ảnh hưởng đến uy tín lực lượng công an.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an địa phương vào cuộc kiểm tra.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 1-4 được công an xác định do người vi phạm tự ngã. Ảnh: CTV

Kết quả xác minh cho thấy vụ tai nạn xảy ra ngày 1-4 tại ấp Gia Ray 8, xã Xuân Lộc. Người điều khiển xe máy biển số 60B7-821.xx là anh BTQ (25 tuổi), chở theo chị V (21 tuổi).

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Q thừa nhận bản thân không có giấy phép lái xe, xe không có gương chiếu hậu. Khi thấy tổ tuần tra CSGT, do lo sợ nên anh tăng ga bỏ chạy dẫn đến tự ngã. Anh Q khẳng định không có bất kỳ tác động nào từ lực lượng CSGT vào người mình.

Sau tai nạn, tổ công tác đã đưa hai nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc. Anh Q bị mẻ xương bánh chè, trầy xước tay chân và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh điều trị; chị V không bị thương.

Công an tỉnh Đồng Nai xác định ông BTG (41 tuổi, trú tại phường Hạnh Thông Tây, TP.HCM) là người đăng tải clip và thông tin sai sự thật trên. Ông G cho biết video do em gái trích xuất từ camera nhà dân gửi cho.

Tại cơ quan công an, ông G thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bài và cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông G về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.