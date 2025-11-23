Công an làm việc với người đưa tin sai sự thật về lũ lụt ở Đồng Nai 23/11/2025 21:07

(PLO)- Công an làm việc với người đàn ông đưa thông tin sai sự thật về tình hình lũ lụt làm ngập cầu Hóa An, phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) nhằm mục đích câu like gây hoang mang dư luận.

Ngày 23-11, Công an phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với QVT (29 tuổi, tạm trú phường Biên Hòa) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Cơ quan công an làm việc với người đàn ông đưa thông tin sai sự thật về lũ lụt ngập cầu Hoá An.

Theo đó, ngày 22-11, T. sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook "Quách Tương" để đăng tải thông tin sai sự thật về việc lũ lụt làm ngập cầu Hóa An, phường Biên Hòa.

Cơ quan chức năng đã xác định không có sự việc cầu Hóa An bị ngập trong thời gian qua.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, công an phường Biên Hòa đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng xác minh, làm rõ chủ thể và mời đương sự làm việc để làm rõ sai phạm.

Làm việc với cơ quan công an, T. đã thừa nhận hành vi đăng tải nhằm mục đích câu like và tự nguyện xoá bỏ các bài viết trên trang Facebook cá nhân, cam kết không tái phạm.