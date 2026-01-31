Đang bẻ khóa xe máy thì gặp công an, lộ thủ phạm của 11 vụ ‘đá xế’ 31/01/2026 14:17

Ngày 31-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hòa Cường đã bắt giữ Hồ Văn Tàu (21 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản, khi Tàu đang thực hiện hành vi bẻ khóa xe máy trên địa bàn phường.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 27-1, tại khu vực vỉa hè trước Trường Đại học Đông Á (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Công an phường Hòa Cường phát hiện Tàu có biểu hiện nghi vấn, lén lút sử dụng đoản tự chế để bẻ khóa xe máy.

Công an đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế và bắt giữ Tàu. Tại hiện trường, công an thu giữ một xe mô tô hiệu Honda Wave Alpha. Cùng với đó là nhiều dụng cụ chuyên dùng để bẻ khóa xe như đoản kim loại, chìa khóa mài cạnh, khóa mở từ cùng các giấy tờ xe nghi vấn.

Hồ Văn Tàu tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Qua đấu tranh khai thác, mặc dù Tàu che giấu hành vi rất tinh vi, thường xuyên thay đổi biển số và địa điểm cất giấu tang vật, song Công an phường Hòa Cường đã làm rõ thêm nhiều vụ việc có liên quan.

Hồ Văn Tàu khai nhận ngoài vụ việc bị bắt quả tang còn thực hiện thêm hai vụ trộm cắp xe máy khác (đã thu hồi tang vật). Đặc biệt, thanh niên này thừa nhận gây ra thêm chín vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tàu, Công an phường Hòa Cường tiếp tục thu giữ nhiều biển số xe, giấy đăng ký xe, phụ tùng xe máy và một xe mô tô nghi có nguồn gốc do phạm tội mà có.

Công an phường Hòa Cường đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.