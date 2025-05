Công an Hà Nội trao quyết định nghỉ hưu đối với 7 lãnh đạo cấp phòng 28/05/2025 16:39

Ngày 28-5, Công an Hà Nội trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 7 lãnh đạo cấp phòng. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Báo cáo tại buổi lễ, Thượng tá Trần Văn Quang, Trưởng Phòng tổ chức cán bộ cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về sắp xếp nhân sự cấp ủy phục vụ đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phục vụ sáp nhập đơn vị hành chính các cấp; Với trách nhiệm cao nhất, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phục vụ công tác sắp xếp lại tổ chức, bộ máy.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền chúc mừng và biểu dương những cống hiến to lớn của 7 lãnh đạo cấp phòng trong suốt quá trình công tác.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội trao quyết định và chúc mừng các cán bộ nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. Ảnh CA

“Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nghĩa cử hết sức cao đẹp của các đồng chí. Việc tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi của các đồng chí không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng; sự hy sinh, cống hiến vì sự ổn định, phát triển và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô”- Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền biểu dương.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội cũng nhấn mạnh, 7 lãnh đạo cấp phòng nghỉ công tác lần này đều là những người có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, và đều đạt được những thành tích, chiến công xuất sắc trong lĩnh vực công tác của mình.

Ở vị trí nào, họ cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tụy với công việc, đoàn kết với tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thay mặt những người nghỉ hưu xúc động gửi lời tri ân sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Nội cùng toàn thể đồng chí, đồng đội đã luôn đồng hành, giúp đỡ trong suốt quá trình công tác.

Với niềm tự hào người chiến sĩ Công an Nhân dân, Đại tá Nguyễn Tiến Tần hứa khi nghỉ hưu sẽ tiếp tục đóng góp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tiếp nối truyền thống Công an Thủ đô anh hùng, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.