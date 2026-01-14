Công an làm việc với 2 người đàn ông cầm nón bảo hiểm đánh nhau tại giao lộ

Ngày 14-1, Công an phường Tân Sơn Nhất phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan mời làm việc với hai người xuất hiện trong clip ghi lại cảnh đánh nhau tại giao lộ Út Tịch – Cộng Hòa, gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai người liên quan là ông LQH (62 tuổi, ngụ phường Gia Định) và ông NHH (51 tuổi, ngụ phường Tân Bình). Hiện công an đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để làm rõ mức độ vi phạm của từng người.
Như PLO đã đưa tin, trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đàn ông điều khiển xe máy dừng xe giữa giao lộ Út Tịch – Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất vào ngày 12-1. Trong clip, một người mặc đồng phục tài xế xe ôm công nghệ. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, cả hai bất ngờ xuống xe, dùng nón bảo hiểm lao vào đánh nhau, gây mất trật tự, ách tắc giao thông khu vực.
Vụ việc chỉ được chấm dứt khi người dân xung quanh cùng một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực kịp thời can ngăn.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Sơn Nhất phối hợp Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM nhanh chóng xác minh, truy xét và mời những người liên quan về trụ sở làm việc để xử lý theo quy định.