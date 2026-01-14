Công an làm việc với 2 người đàn ông cầm nón bảo hiểm đánh nhau tại giao lộ 14/01/2026 17:41

(PLO)- Công an TP.HCM đã mời hai người đàn ông liên quan vụ ẩu đả tại giao lộ Út Tịch – Cộng Hòa lên trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm, xử lý theo quy định.

Ngày 14-1, Công an phường Tân Sơn Nhất phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan mời làm việc với hai người xuất hiện trong clip ghi lại cảnh đánh nhau tại giao lộ Út Tịch – Cộng Hòa, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Công an làm việc với hai người đàn ông cầm nón bảo hiểm đánh nhau tại giao lộ ở TP.HCM.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai người liên quan là ông LQH (62 tuổi, ngụ phường Gia Định) và ông NHH (51 tuổi, ngụ phường Tân Bình). Hiện công an đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để làm rõ mức độ vi phạm của từng người.

Hình ảnh 2 người đàn ông đánh nhau giữa giao lộ ở TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Như PLO đã đưa tin, trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đàn ông điều khiển xe máy dừng xe giữa giao lộ Út Tịch – Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất vào ngày 12-1. Trong clip, một người mặc đồng phục tài xế xe ôm công nghệ. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, cả hai bất ngờ xuống xe, dùng nón bảo hiểm lao vào đánh nhau, gây mất trật tự, ách tắc giao thông khu vực.

Vụ việc chỉ được chấm dứt khi người dân xung quanh cùng một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực kịp thời can ngăn.

Một cán bộ CSGT kịp thời có mặt can ngăn. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Sơn Nhất phối hợp Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM nhanh chóng xác minh, truy xét và mời những người liên quan về trụ sở làm việc để xử lý theo quy định.