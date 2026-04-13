Công an làm việc với quản trị viên nhóm Facebook duyệt tin chưa kiểm chứng 13/04/2026 16:48

(PLO)- Công an tại Phú Thọ mời làm việc một quản trị viên hội nhóm trên mạng xã hội do phê duyệt đăng thông tin chưa kiểm chứng, có yếu tố xấu độc, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Ngày 13-4, Công an xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) cho biết đơn vị đã làm việc với anh HMC (trú xã Minh Hòa) – quản trị viên hội nhóm liên quan đến nội dung xấu, độc trên mạng xã hội.

Công an làm việc với người liên quan. Ảnh: Công an xã Minh Hòa

Trước đó, ngày 10-4, qua công tác nắm tình hình và bảo đảm an ninh trên không gian mạng, Công an xã phát hiện tài khoản Facebook quản trị viên nhóm “Cộng đồng xã Minh Hòa” do C quản lý đã phê duyệt thông tin chưa được kiểm chứng. Nội dung này có yếu tố xấu độc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Do vậy, Công an xã đã mời C lên làm việc. Tại trụ sở công an, C khai nhận do chưa xét duyệt kỹ nên đã để bài viết trên hiển thị.

Qua quá trình làm việc, được lực lượng công an tuyên truyền và nhắc nhở, C đã nhận thức rõ hành vi sai phạm. Ông khẳng định không có mục đích chống phá, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.