Công an Long An tiêu huỷ hơn 1.000 vũ khí, vật liệu nổ 27/06/2025 14:52

(PLO)- Công an tỉnh Long An vừa tiêu hủy hơn 1.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm loại bỏ mầm mống nguy cơ gây án, giữ vững bình yên cho cộng đồng.

Ngày 27-6, Công an tỉnh Long An tổ chức tiêu huỷ hàng ngàn vũ khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ thu gom được từ người dân và các tổ chức trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu huỷ hơn 250 khẩu súng tự chế, trên 500 dao tự chế, hơn 200 súng công cụ hỗ trợ, 300 dùi cui điện cùng hàng trăm loại vũ khí và vật liệu nổ khác.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số vũ khí, vật liệu nổ. Ảnh: HP

Toàn bộ số vũ khí được cán nát bằng xe chuyên dụng, sau đó cắt vụn nhằm đảm bảo không thể phục hồi. Riêng vật liệu nổ được vô hiệu hoá, chôn lấp theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thượng tá Huỳnh Thanh Minh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An, cho biết: “Việc tiêu huỷ vũ khí không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cộng đồng”.

Hơn 1.000 vũ khí, vật liệu nổ đã bị tiêu hủy. Ảnh: HP

Đây là kết quả của nhiều năm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Ngoài phương tiện truyền thống, công an còn sử dụng mạng xã hội, phối hợp các đoàn thể, đặc biệt nhắm đến giới trẻ, nhóm dễ bị lôi kéo sử dụng hung khí.

Việc thu gom, tiêu huỷ kịp thời là giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa tội phạm, giảm thiểu các vụ việc đáng tiếc do mâu thuẫn cá nhân dẫn đến sử dụng vũ khí tự chế gây hậu quả nghiêm trọng.