Công an sẽ xử lý người bịa đặt thông tin 'sập nhà lầu, hàng chục người chết' trong lũ 22/11/2025 12:24

(PLO)- Ngoài việc xác minh, xử lý nghiêm đối tượng đưa tin bịa đặt "sập nhà lầu, hàng chục người chết", công an cũng đã làm việc với nhiều người khác đưa tin sai sự thật về lũ ở miền Trung.

Theo thông tin từ Bộ Công an, thông tin "sập nhà lầu, hàng chục người chết" tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) xuất hiện trên mạng xã hội là bịa đặt. Cơ quan Công an sẽ sớm vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm đối tượng đưa tin sai lệch này.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa làm việc với hai người có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ.

Trước đó, trưa và chiều 21-11, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin gây hoang mang dư luận như “vỡ đập Am Chúa…”; “vỡ đập Suối Dầu…”; “TIN KHẨN người dân khu vực Chợ Ga, Nha Trang bắt buộc phải di dời …”.

Đây là những thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây ngộ nhận, hoang mang trong Nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống thiên tai và lực lượng đang trực tiếp tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ hiện nay.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh và làm việc với hai chủ tài khoản là N.M.C, sinh năm 1990, trú tại phường Nam Nha Trang và N.T.M.T, sinh năm 1988, trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Tại cơ quan Công an, hai chủ tài khoản trên đã gỡ bỏ bài viết, đăng bài đính chính và cam kết sẽ sẽ không tái phạm.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục tiến hành xử lý các cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.