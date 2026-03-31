Công an thông tin vụ bà cụ 87 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại 31/03/2026 11:27

(PLO)- Bà cụ 87 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại rồi chôn ngay trong vườn nhà mình.

Ngày 31-3, công an TP Hải Phòng chính thức thông tin về vụ việc bà cụ 87 tuổi ở xã Hà Đông, Hải Phòng bị sát hại.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ 35 phút ngày 29-3-2026, Công an xã Hà Đông, TP Hải Phòng nhận được tin báo từ lực lượng an ninh trật tự cơ sở thôn Đồng Bửa và gia đình về việc bà LTT (87 tuổi, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, Hải Phòng) mất tích vào chiều tối cùng ngày.

Gia đình và lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã tìm kiếm nhưng chưa thấy bà T đâu.

Lê Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP

Nhận được tin báo, Công an xã Hà Đông đã triển khai lực lượng xác minh. Qua quá trình làm việc và xem xét các dấu vết tại nơi ở của gia đình bà T, xác định có dấu hiệu của vụ án giết người.

Lãnh đạo công an TP ngay sau đó đã chỉ đạo các lực lượng Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an thành phố khẩn trương phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau 2 giờ rà soát, dựng đối tượng nghi vấn, thu thập các thông tin liên quan, đấu tranh khai thác, các lực lượng phối hợp đã làm rõ, xác định kẻ gây án, hành vi vi phạm.

Qua điều tra xác định, khoảng 18 giờ ngày 29-3-2026, Lê Văn Tuấn (32 tuổi, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) đi qua vườn nhà bà LTT.

Do nghĩ đây là kẻ đột nhập trộm cắp tài sản nên bà T đã hô hoán.

Lê Văn Tuấn sau đó đã dùng gạch tấn công làm bà T tử vong. Sau khi gây án, Tuấn đã vùi lấp xác bà LTT ngay trong vườn nhà nạn nhân và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày 30-3-2026, các đơn vị nghiệp vụ CATP đã bắt giữ Tuấn. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ Tuấn về hành vi giết người để điều tra theo quy định.