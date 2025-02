Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ 28/02/2025 14:42

(PLO)- Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành các nhiệm vụ Bộ Công an giao, sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện mô hình mới từ 1-3.

Sáng 28-2, công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy, quyết định của Giám đốc công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Bà Rịa - Vũng Tàu kết thúc hoạt động đối với 7 Công an cấp huyện và 67 đơn vị cấp Đội thuộc công an cấp huyện kể từ 1-3-2025.

Tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh gồm 26 đơn vị cấp Phòng, 77 Công an cấp xã và 2 Đồn Công an.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí từ 1-3-2025 với 9 cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị, gồm: Đại tá Nguyễn Huy Cương, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng tá Nguyễn Văn Dương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Thượng tá Nguyễn Văn Thảo, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự; Đại tá Phan Đăng Hà, Phó trưởng Công an TP Vũng Tàu; Thượng tá Nguyễn Trọng Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Thượng tá Phan Hiến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Thượng tá Huỳnh Vũ Thành, Phó trưởng Công an TP Bà Rịa.

Đại tá Vũ Như Hà, giám đốc công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao quyết định cho 9 cán bộ các phòng nghiệp vụ, đơn vị nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí. Ảnh: TK

Tại hội nghị cũng công bố các quyết định về việc điều động, bố trí công tác với các cán bộ lãnh đạo cấp phòng, trưởng công an cấp huyện theo mô hình tổ chức mới.

Bố trí Đại tá Huỳnh Văn Rê (59 tuổi), Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh.

Bố trí Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi (58 tuổi), Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Trong đó, điều động Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Bố trí Thượng tá Trần Văn Hải, Chánh Thanh tra công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy công an tỉnh.

Trao các quyết định về bố trí công tác, nhận nhiệm vụ mới với 11 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, trưởng công an cấp huyện. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Bố trí Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng công an TP Vũng Tàu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH; Thượng tá Lâm Khải Hoàn, Trưởng công an TP Bà Rịa đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh; Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng công an thị xã Phú Mỹ đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra.

Bố trí Thượng tá Võ Minh Thuận, Trưởng công an huyện Côn Đảo đến nhận công tác, giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Bố trí Thượng tá Nguyễn Quyền, Trưởng công an huyện Long Đất đến nhận công tác và giữ chức vụ phòng Cảnh sát Cơ động; Thượng tá Nguyễn Việt Thanh, Trưởng công an huyện Châu Đức đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự; Thượng tá Đinh Xuân Minh, Trưởng công an huyện Xuyên Mộc giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự.

Trao quyết định điều động, bố trí công tác đối với các cán bộ là Phó trưởng phòng hoặc tương đương, Phó trưởng công an cấp huyện. Ảnh: TK

Công an tỉnh cũng công bố nhiều quyết định về việc điều động, bố trí công tác đối với các cán bộ là Phó trưởng phòng hoặc tương đương, Phó trưởng công an cấp huyện…

Theo công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, việc tiến hành bố trí, sắp xếp lại đối với cán bộ, chiến sĩ theo hướng điều động, bố trí, tăng cường cán bộ phù hợp tại công an cấp tỉnh và công an cấp xã Trong đó ưu tiên bố trí, tăng cường cán bộ tại công an cấp xã, nhất là tại các địa bàn có diện tích lớn, dân số đông, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn khó khăn, xa trung tâm.

Cơ sở vật chất, trụ sở, phương tiện của Công an cấp huyện trước đây tiếp tục được quản lý chặt chẽ, đúng quy định của Bộ Công an và của tỉnh; Công an tỉnh đã có phương án điều tiết bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới và định hướng bố trí lực lượng tại địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TK

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm trong toàn lực lượng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. …

Với việc chuẩn bị các điều kiện chu đáo, trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành các nhiệm vụ Bộ Công an giao, sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện mô hình mới hiệu quả bắt đầu từ ngày 1/3/2025.

Cũng trong sáng 28-2, tại công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã diễn ra lễ chuyển giao các chức năng nhiệm vụ của một số sở, ngành sang công an tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố 4 quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh.

Chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở TT&TT sang Công an tỉnh ; Chuyển giao nhiệm vụ Quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở GTVT sang Công an tỉnh; Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở LĐ-TB&XH sang công an tỉnh.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, các sở ngành chủ động rà soát, thống kê, tập hợp hồ sơ, tài liệu bàn giao nguyên trạng, đầy đủ, tránh mất, thất lạc hồ sơ khi bàn giao; Công an tỉnh bố trí cán bộ, đào tạo, tập huấn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận các nhiệm vụ đúng tiến độ, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Các quyết định chuyển giao nhiệm vụ có hiệu lực thi hành kể từ 1-3.