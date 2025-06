Công an tỉnh Lâm Đồng mới có 7 Phó Giám đốc, 28 trưởng phòng 29/06/2025 18:06

(PLO)-Công an tỉnh Lâm Đồng mới có 7 phó giám đốc, 28 trưởng phòng, 215 Phó trưởng phòng cùng 126 trưởng công an cấp xã và đồn công an.

Chiều 29-6, tại TP Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về công tác cán bộ.

Đại tá Trương Minh Đương làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PN

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông báo Quyết định bố trí Giám đốc Công an tỉnh đối với Đại tá Trương Minh Đương.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 7 Phó giám đốc mới.

Theo đó, 7 Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng mới bao gồm:

Đại tá Đậu Xuân Bảo - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; Thượng tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; Đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận; Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận; Đại tá Nay Gia Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; Đại tá Nguyễn Tường Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; Đại tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

7 Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhận quyết định. Ảnh: VT

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Công an cấp xã. Đồng thời triển khai quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy các phòng thuộc Công an tỉnh, công an cấp xã.

Theo quyết định, Công an tỉnh Lâm Đồng mới có 28 Trưởng phòng nghiệp vụ, 215 phó trưởng phòng.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ nhận quyết định. Ảnh: VT

Cũng trong chiều 29-6, tại các điểm cầu công an cấp xã trong toàn tỉnh Lâm Đồng mới, cơ quan này đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đối với 123 trưởng Công an cấp xã (20 phường và 103 xã) 1 trưởng công an đặc khu và 2 trưởng đồn Công an thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Danh sách 126 trưởng công an cấp xã, đồn công an trực thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Cũng trong buổi lễ, Công an tỉnh đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều chuyển công tác về Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đối với đại tá Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đồng thời cũng trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ 3 lãnh đạo gồm: Đại tá Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng phòng Phòng Thanh tra Công an tỉnh; Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng phòng Phòng An ninh Kinh tế và Thượng tá Trần Quốc Hội - Trưởng phòng trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.