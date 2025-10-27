Công an vào cuộc vụ sập tường chắn đất khiến hai cha con tử vong 27/10/2025 16:14

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ vụ sập tường chắn đất gây sập nhà, khiến hai cha con tử vong.

Ngày 27-10, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ sập tường chắn đất, gây sập nhà, khiến hai cha con tử vong.

Khu vực tường chắn đất bị sập khiến hai cha con ông Y Ôi tử vong. Ảnh: N.D

Cùng ngày 27-10, người thân, xóm giềng đã đến tiễn đưa hai cha con ông Y Ôi Ksơr (42 tuổi) và con gái là H’Hồng Niê (11 tuổi, ngụ buôn Mnang Tar, xã Yang Mao, Đắk Lắk) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hôm 25-10, bức tường chắn đất của hộ dân khác đổ sập, đè lên và làm sập nhà của ông Y Ôi, khiến hai cha con ông tử vong.

Tang lễ của ông Y Ôi và con gái được tổ chức cạnh căn nhà đã đổ sập, ngổn ngang gạch đá, khiến ai nấy chứng kiến đều chạnh lòng xót thương.

Có mặt trong đám tang, ông Y Ngọc Niê, Trưởng buôn Mnang Tar, cho biết hôm 25-10, tại buôn Mnang Tar trời mưa rất to.

Vì thế, bức tường chắn đất cao khoảng 3 m của hàng xóm từ trên cao đổ sập xuống, làm sập luôn nhà của ông Y Ôi. Lúc đó, cha con ông Y Ôi đang ngồi xem tivi trong nhà và bị nạn, tử vong.

Căn nhà của ông Y Ôi giờ chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: L.B

Theo lời trưởng buôn Mnang Tar, gia cảnh ông Y Ôi thuộc diện hộ nghèo. Hồi tháng 4 vừa qua, vợ ông Y Ôi qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư, bỏ lại chồng và ba đứa con đang tuổi ăn học.

Thời gian qua, ông Y Ôi phải làm thuê làm mướn nhiều công việc để trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học.

“Tai nạn ập xuống, lấy đi mạng sống của ông Y Ôi và đứa con gái 11 tuổi. Thực sự rất thương tâm” - ông Y Ngọc nói.

Theo ông Y Ngọc, xót thương trước hoàn cảnh của nạn nhân, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn. Ngoài ra, một số nhà hảo tâm đã cùng kêu gọi hỗ trợ để lo hậu sự cho cha con ông Y Ôi được chu toàn.

Trưởng buôn Mnang Tar nói thêm, sau khi ông Y Ôi tử vong, bỏ lại hai người con là Y Hiếu Niê (5 tuổi) và H’Huệ Niê (22 tuổi).

Lượng đất rất lớn đổ sập xuống căn nhà của ông Y Ôi. Ảnh: N.D

Liên quan vụ việc, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, cho biết bức tường chắn đất bị sập đã được xây dựng cách đây vài tháng, không phải vừa xây đã gây sập

"Nguyên nhân sập tường chắn đất đang được cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định" - ông Trực nói.