Công an vào cuộc vụ shipper bị một thanh niên đạp chân vào người 24/03/2026 19:12

(PLO)- Công an vào cuộc sau khi một shipper phản ánh đang ngồi kiểm hàng thì bị thanh niên điều khiển xe máy đi qua dùng chân đạp vào người rồi đe doạ...

Chiều 24-3, Công an xã Thái Thuỵ, tỉnh Hưng Yên, đã triệu tập người đàn ông tên VTT (27 tuổi, trú thôn Trà Bôi, xã Thái Thụy), để điều tra hành vi hành hung người đi giao hàng.

Anh PĐL đang ngồi kiểm hàng thì bị thanh niên đi xe máy dùng chân tấn công vào người. Ảnh cắt từ video clip.

Trước đó, tối 23-3, Công an xã Thái Thụy tiếp nhận tin báo của anh PĐL (trú xã Thái Thuỵ, Hưng Yên) - làm nghề shipper về việc bị một người lạ hành hung khi đang giao hàng.

Tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an xã Thái Thuỵ đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng khẩn trương vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc.

Camera ghi lại cho thấy khi anh L đang ngồi kiểm hàng thì bị một thanh niên đi trên xe máy dùng chân tấn công vào người. Chưa dừng lại, thanh niên này điều khiển xe máy quay lại trên tay cầm viên gạch và đe doạ anh L.

Anh L bị thanh niên cầm viên gạch đe doạ. Ảnh cắt từ video clip

Đến 14 giờ ngày 24-3, cơ quan công an xác định và triệu tập người liên quan là VTT lên làm việc. Bước đầu, Thọ thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện, Công an xã Thái Thụy đang củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định.