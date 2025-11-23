Công an xử lý vụ đăng tin sai sự thật trên mạng về 'mẹ đánh con tử vong' 23/11/2025 06:17

(PLO)- Công an xác định thông tin "mẹ đánh con tử vong rồi bỏ trốn" trên một trang mạng xã hội là bịa đặt.

Tối 22-11, lực lượng chức năng phường Phước Thắng, TP.HCM tiếp nhận và xử lý một vụ đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Theo đó, tối cùng ngày trên trang Facebook "Hóng Vũng Tàu" xuất hiện thông tin: "Hẻm 780/19 Bình Giã. Mẹ ở phòng trọ đánh chết con 15 tuổi rồi bắt Grab bỏ trốn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy xét”.

Chỉ sau ít phút đăng tải, thông tin này đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Qua xác minh bước đầu, địa chỉ thông tin mà một thành viên của trang mạng này nhắc đến được cho là tại phường Phước Thắng (thuộc TP Vũng Tàu cũ), TP.HCM.

Thông tin chia sẻ trên trang mạng gây xôn xao dư luận đã bị gỡ bỏ.

Trước thông tin xôn xao trên, công an phường Phước Thắng xác định đây là thông tin sai sự thật và cho biết đã yêu cầu gỡ thông tin. Đồng thời, công an cũng sẽ lập hồ sơ để xử lý người đăng thông tin bịa đặt.

Trên địa bàn có xảy ra một vụ người tử vong, tại hẻm 780 Bình Giã nhưng không phải như nội dung thông tin trên đăng tải.

Thông tin ban đầu mà người nhà cung cấp, người tử vong tên TTL (29 tuổi, quê An Giang). L ở trọ cùng mẹ tên TTNT và em trai tại nhà trọ ở hẻm 780 Bình Giã. Khoảng hai năm nay, L bị nhiều bệnh, trong đó có ung thư máu, phơi nhiễm, lao và đang điều trị tại bệnh viện Vũng Tàu.

Khoảng 16 giờ 23 phút chiều 22-11, L đặt xe máy Grab đến chở đi bệnh viện Vũng Tàu. Sau khi tài xế vào phòng bế L ra xe thì phát hiện L tử vong nên người này bế L vào lại phòng.

Vụ việc sau đó đã được báo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.