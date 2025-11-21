Công an Khánh Hòa làm việc với người đăng tin sai sự thật việc vỡ hồ thủy lợi 21/11/2025 19:12

(PLO)- Thông tin vỡ hồ thủy lợi là hoàn toàn sai sự thật, gây ngộ nhận, hoang mang và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống thiên tai.

Chiều 21-11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã làm việc với người đăng tin sai sự thật việc vỡ hồ thủy lợi.

Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc với người đăng tin sai sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin “vỡ đập Am Chúa…”; “vỡ đập Suối Dầu…”; “TIN KHẨN người dân khu vực Chợ Ga, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang bắt buộc phải di dời ra khỏi nhà ngay bây giờ vì tối nay xả đập mực nước cao 3,5m! Ủy ban xã vừa thông báo…”.

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết thông tin vỡ hồ chứa nước Am Chúa là thông tin sai sự thật.

Theo ông Quang, hồ chứa nước Am Chúa vẫn an toàn. "Thông tin mới nhất tôi nắm là hồ Am Chúa vẫn an toàn, không bị hư hại gì trong đợt lũ lụt vừa qua. Tin hồ Am Chúa vỡ là tin đồn thất thiệt"- ông Quang nói với PLO vào trưa 21-11.

Những người đăng tin sai sự thật sẽ bị xử lý.

Công an tỉnh Khánh Hòa nhận định đây là những thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây ngộ nhận, hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống thiên tai và lực lượng đang trực tiếp tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Do đó, cơ quan này đề nghị cán bộ, Đảng viên, quần chúng nhân dân tại tại các vùng hạ lưu, vùng đang bị ảnh hưởng lũ lụt cảnh giác, không vội tin vào những thông tin giật gân, thất thiệt chưa được kiểm chứng.

Đặc biệt, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được cơ quan chức năng công bố; đồng thời chú ý theo dõi, thông tin chính thống của cơ quan nhà nước để chủ động bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Đối với những trường hợp đăng tải phát tán thông tin sai sự thật phải ngay lập tức gỡ bỏ, đính chính thông tin.

Hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành xác minh, xử lý một số cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội.