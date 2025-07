Công bố lãnh đạo cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy Đắk Lắk 01/07/2025 14:18

Ngày 1-7, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định hợp nhất, thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các đảng ủy, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (thứ ba từ trái sang) được chỉ định làm bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: N.T

Theo đó, Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố quyết định thành lập Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ủy ban Kiểm tra Phú Yên. Ông Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được chỉ định làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng công bố quyết định thành lập các ban chuyên trách. Trong đó, Ban Nội chính do ông Nguyễn Quốc Hoàn làm trưởng ban. Ban Tuyên giáo và Dân vận do bà Đinh Thị Thu Thanh làm trưởng ban. Ban Tổ chức do ông Nguyễn Thượng Hải làm trưởng ban. Văn phòng Tỉnh ủy do ông Nguyễn Đình Viên làm chánh Văn phòng.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 được thành lập, do bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm bí thư Đảng ủy.

Ông Tạ Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk được chỉ định làm bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk.

Báo và Phát thanh-Truyền hình Đắk Lắk được hợp nhất thành một cơ quan, do bà Đào Phạm Hoàng Quyên giữ chức Tổng Biên tập.