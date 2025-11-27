Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai 27/11/2025 16:55

Ngày 27-11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, các phóng viên đề nghị cho biết tình hình hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết vừa qua, nhiều địa phương của Việt Nam đã phải hứng chịu các đợt mưa lũ lịch sử và thiên tai liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng về người cũng như về tài sản.

Người dân phường Quy Nhơn Bắc di chuyển trong khu vực ngập nước do bão lũ. Ảnh: LÊ KIẾN

Trước những mất mát hết sức nặng nề này, Việt Nam đã nhận được sự chia sẻ, động viên và hỗ trợ về tài chính, cùng các nhu yếu phẩm, trang thiết bị từ cộng đồng quốc tế, các nước và tổ chức quốc tế.

Giá trị ước tính cho đến ngày 27-11 là gần 16 triệu USD. Nguồn lực này sẽ được các cơ quan chức năng của Việt Nam phân phối trực tiếp đến các khu vực chịu ảnh hưởng và đến tận tay người dân bị ảnh hưởng.

"Trong những ngày này, chúng ta cũng chứng kiến những câu chuyện hết sức xúc động khi nhiều người bạn nước ngoài, khách du lịch đã cùng người dân đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau và chính quyền địa phương của Việt Nam chia sẻ, giúp đỡ những người dân gặp khó khăn bằng rất nhiều hình thức khác nhau.

Đây chính là sự động viên to lớn và thể hiện tinh thần tương trợ quốc tế, tinh thần đoàn kết quốc tế nhằm giúp nhân dân các địa phương của Việt Nam bị thiệt hại, sớm vượt qua những khó khăn. Chính phủ Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời, thiết thực và vô cùng quý báu này" - bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.