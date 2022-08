Công trình điện 33 tỉ đồng ở Cần Giờ hoàn thành để chào mừng lễ Quốc khánh

Ngày 31-8, Công ty Điện lực Duyên Hải, Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức gắn biển công trình Dự án “Xây dựng mới lộ ra An Thới Đông, lộ ra Bình Khánh mạch 2 và cải tạo lưới trung thế xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TPHCM”.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết khu vực vào xã An Thới Đông nằm trên tuyến đường có nhiều cây xanh thuộc rừng phòng hộ của huyện Cần Giờ.

Địa bàn này được cấp điện từ tuyến trung thế nhánh rẽ An Thới Đông. Tuyến trung thế này được xây dựng từ năm 1994, sử dụng cáp nhôm trần.

Qua đó, đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất của địa phương, giúp người dân nơi đây nâng cao chất lượng cuộc sống trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, do đây là nguồn trung thế độc đạo, chưa có liên kết mạch vòng và sử dụng cáp trần nên độ tin cậy cung cấp điện chưa cao, thường xuyên xảy ra sự cố mất điện.

Theo đó, Công ty Điện lực Duyên Hải phải thực hiện nhiều giải pháp để củng cố lưới điện nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất và phục vụ điện sinh hoạt đến nhân dân.

Từ năm 2020, Công ty Điện lực Duyên Hải đã trình Tổng Công ty Điện lực TP.HCM xem xét phương án cải tạo nhánh rẽ An Thới Đông để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho xã An Thới Đông. Tổng công ty điện lực TP.HCM đã duyệt và giao Ban QLDA Lưới điện phân phối triển khai thực hiện.

Công ty Điện lực Duyên Hải được giao nhiệm vụ phải hoàn tất dự án cấp điện cho trước dịp mừng Lễ Quốc Khánh 2-9 để bà con nhân dân ở đây được hưởng không khí trong niềm vui trọn vẹn.

Trong quá trình triển khai dự án gặp khó khăn, song Công ty Điện lực Duyên Hải và Ban Quản lý các dự án lưới điện phân phối cùng phối hợp với Công ty Nam Đô Group triển khai thi công công trình sau gần 11 tháng triển khai. Tổng kinh phí thực hiện gần 33 tỉ đồng.

Công trình hoàn thành chúc mừng Lễ Quốc Khánh 2-9, ngoài việc cung cấp điện an toàn điện trên địa bàn, còn giúp việc vận hành lưới điện trong khu vực được ổn định.

Từ đó, góp phần giúp cho bà con nhân dân xã An Thới Đông điều kiện an sinh tốt hơn và hoạt động sản xuất được hiệu quả hơn.

