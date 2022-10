CSGT Bà Rịa-Vũng Tàu cắt bỏ các thùng xe 'biến hình'

(PLO)- Ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truy tìm và cắt bỏ những xe ben cơi thùng thủy lực.

Sáng 30-9, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý những garage độ chế xe ben “biến hình” để chở quá tải mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh trong loạt phóng sự điều tra “Xe tải tung hoành ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên”.

Cắt bỏ phần cơi nới, tháo bỏ hệ thống thủy lực

Đại tá Thảo cho biết: Thông tin Pháp Luật TP.HCM phản ánh là đúng và công an tỉnh sẽ cương quyết chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra để phát hiện những xe ben cơi nới thùng bằng hệ thống thủy lực. Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cám ơn báo đã tìm hiểu và phản ánh để công an xử lý.

“Qua thông tin báo phản ánh, công an tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và phát hiện những cơ sở độ chế. Công an tỉnh sẽ cương quyết chấn chỉnh sự việc này” - Đại tá Thảo nói thêm.

Cũng trong ngày 30-9, Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT tỉnh, đã dẫn đoàn kiểm tra gồm các đơn vị: Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an TP Bà Rịa, Công an thị xã Phú Mỹ đi kiểm tra thực tế tại hai garage độ xe có thùng “biến hình” mà báo phản ánh.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông NTC, chủ garage ở tổ 4, khu phố Phước Lộc, thị xã Phú Mỹ, thừa nhận có chế tạo thùng xe “biến hình” bằng hệ thống thủy lực.

Thông tin với đoàn kiểm tra, ông T cũng cho biết đã chế tạo cho ba xe ben tại tỉnh Bình Thuận, ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì ông không độ chế xe nào.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra hỏi về xe ben 72C-074.31 mà chính ông thừa nhận đã độ chế, cơi thùng thủy lực trong bài báo Pháp Luật TP.HCM trước đó, lúc này ông C mới thừa nhận.

Đại tá Lê Văn Ninh khẳng định việc nhận độ chế, cơi thùng thủy lực cho các xe ben để chở quá tải là hành vi vi phạm pháp luật. “Việc chủ garage lén độ chế, cơi thùng thủy lực giúp xe chở quá tải là hành vi phá hoại đường sá, làm hư hỏng, thiệt hại tài sản quốc gia” - Đại tá Ninh nói.

Công an buộc các chủ garage cam kết không làm thùng độ chế và truy tìm, cắt bỏ các xe nâng thùng bằng hệ thống thủy lực.

Yêu cầu viết cam kết không tiếp tay cho xe quá tải

Sau khi yêu cầu ông C viết cam kết không thực hiện việc độ chế, cơi thùng thủy lực để tiếp tay cho các xe chở quá tải, Đại tá Lê Văn Ninh yêu cầu chủ garage cung cấp tất cả thông tin các xe mà ông C đã độ chế để lực lượng CSGT truy tìm, làm việc với chủ xe, tài xế.

Cũng tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, ông C thừa nhận mỗi xe cơi thùng thủy lực thì lấy công khoảng 50 triệu đồng (trước đó ông ra giá 62 triệu đồng). “Việc độ chế hệ thống cơi thùng thủy lực là do tự học hỏi, mày mò chứ không qua trường lớp gì” - ông C thừa nhận với Đại tá Ninh.

Còn tại garage Quang Thanh ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ do ông VQT làm chủ, đoàn đã kiểm tra và ông T thừa nhận có độ chế xe như báo phản ánh.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra yêu cầu ông cung cấp thông tin những chiếc xe mà ông đã độ chế cơi thùng thủy lực, ông T khẳng định đã cắt bỏ hệ thống cơi thủy lực của tất cả xe mà ông từng làm, kể cả bãi xe mà ông từng dẫn PV Pháp Luật TP.HCM đến để quảng cáo trước đó.

Rời garage Quang Thanh, đoàn kiểm tra đã đến bãi đậu xe ở TP Bà Rịa, cách garage Quang Thanh chưa đầy 2 km.

Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện xe ben 72C-101.42 có sử dụng hệ thống cơi thùng thủy lực đang đậu. Sau khi kiểm tra kỹ chiếc xe nói trên, lực lượng CSGT đã lập biên bản, yêu cầu chủ xe đưa xe nói trên đến garage Quang Thanh để cắt bỏ phần cơi nới, tháo hệ thống thủy lực, trả lại nguyên bản xe nói trên để cơ quan công an kiểm tra, có hướng xử lý.

Việc cơi thùng bằng hệ thống thủy lực là lần đầu tiên mới thấy, hành vi này rất tinh vi, chúng tôi phải ghi hình lại để phổ biến cho lực lượng CSGT nhận dạng và xử lý sau này. Trung tá TRẦN ĐẮC LÝ, Đội trưởng Đội CSGT thị xã Phú Mỹ

Bất ngờ với thùng xe ben “biến hình”

Trong quá trình kiểm tra, xác minh những garage nhận cơi thùng thủy lực cho các xe ben để chở quá tải, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cử lực lượng truy tìm xe ben biển số 72C-074.31 sử dụng hệ thống thủy lực chở hàng mà báo đã phản ánh.

Theo đó, đoàn kiểm tra phát hiện chiếc xe này đang đậu trong một công ty ở xã Tóc Tiên.

Làm việc với công an, ban đầu chủ xe không thừa nhận xe trên có hệ thống thủy lực. Tuy nhiên, khi PV đưa hình ảnh đã ghi nhận trước đó có thùng xe cơi nới bằng hệ thống thủy lực đang chở đá dăm thì Đại tá Ninh yêu cầu dùng mỏ hàn cắt phần xương sắt, lộ ra hệ thống nâng thùng thủy lực. Lúc này, tài xế và chủ xe mới thừa nhận. Đoàn kiểm tra sau đó cắt bỏ toàn bộ phần cơi nới, trả lại thùng xe nguyên bản.

Đại tá Lê Văn Ninh và hơn 10 thành viên đoàn kiểm tra đều cho biết đây là lần đầu tiên chứng kiến chiêu trò sử dụng hệ thống thủy lực để nâng, hạ thùng xe ben chở quá tải. “Nhờ báo phản ánh mà lực lượng CSGT mới biết chiêu trò này vì nhìn bằng mắt thường vẫn không thể nhận ra” - Đại tá Ninh nói thêm.•

TỰ SANG - VÕ TÙNG