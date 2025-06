CSGT cho xem lại video con chạy xe đánh võng, bố mẹ 'giật mình' 28/06/2025 17:45

Chiều 28-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã trích xuất camera an ninh, bắt giữ bốn thanh, thiếu niên trú huyện Đô Lương (Nghệ An) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công an làm việc với bốn thanh, thiếu niên.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ đêm 23-6, nhóm bốn thanh, thiếu niên điều khiển hai xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm đi từ huyện Đô Lương xuống TP Vinh.

Vào nội thành TP Vinh, nhóm này chạy xe máy lạng lách, đánh võng, rồ ga, hò hét, vượt đèn đỏ, sau đó còn tạt đầu xe, trêu chọc người đi đường.

Khi đi đến đường Quang Trung nhóm còn điều khiển xe rồ ga vượt lên trêu chọc, tạt đầu xe và có hành vi khiếm nhã đối với hai cô gái đang đi cùng chiều.

Sau khi nhận được thông tin từ người dân, Tổ 373 thuộc Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với tổ địa bàn TP Vinh - Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an Nghệ An) vào cuộc làm rõ.

Lê Đức D (17 tuổi), Nguyễn Cảnh Vĩnh T (16 tuổi), Hoàng Trần Ch (18 tuổi) cùng hai chiếc xe máy, một xe tháo biển số.

Từ trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an đã tìm được bốn thanh, thiếu niên có hành vi nêu trên gồm Lê Đức Q (18 tuổi), Lê Đức D (17 tuổi, cùng trú xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương), Nguyễn Cảnh Vĩnh T (16 tuổi, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương), Hoàng Trần Ch (18 tuổi, trú tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương). Ngày 27-6, Q, D, T và Ch bị triệu tập và bắt giữ.

Theo cơ quan công an, ngoài vụ việc trên, thời gian gần đây có một số học sinh, sinh viên nghỉ hè, tụ tập điều khiển mô tô, xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển kiểm soát hoặc che biển kiểm soát…

Dù quy mô không lớn nhưng đây là hiện tượng đáng báo động, bởi các hành vi này có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của chính bản thân những thanh, thiếu niên này cũng như người tham gia giao thông.

Khi được lực lượng cảnh sát cho xem lại các video mà con của họ đi xe máy thì bố, mẹ các thanh thiếu niên giật mình với các hành vi chạy xe lạng lách, đánh võng, tạt đầu xe ô tô của con họ.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm, thời gian tới CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông và giữ gìn trật tự công cộng.