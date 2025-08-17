CSGT Đắk Lắk mật phục, bắt xe đầu kéo chở cát quá tải gần 300% 17/08/2025 17:49

(PLO)- Cảnh sát giao thông ở Đắk Lắk đã mật phục, xử lý ba xe đầu kéo chở cát quá tải, trong đó có hai xe quá tải gần 300%.

Ngày 17-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng của đơn vị vừa phát hiện, xử lý ba xe đầu kéo chở cát quá tải.

Ba xe đầu kéo vị phạm liên quan vụ việc. Ảnh: N.H

Trong đó, có hai xe chở cát quá tải gần 300%; một xe chở quá tải hơn 172% và phương tiện đã hết kiểm định an toàn kĩ thuật, bảo vệ môi trường.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 16-8, tại quốc lộ 1 (đoạn qua xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) một tổ công tác của Trạm CSGT Tuy An, do Trung tá Võ Duy Quý, Phó trưởng trạm làm tổ trưởng đã phát hiện ba xe đầu kéo chở hàng nối đuôi nhau di chuyển, có dấu hiệu quá tải nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, xe đầu kéo 19H-00893 kéo sơ mi rơ-moóc 19R-00780 do ông Nguyễn Văn Đông (41 tuổi) điều khiển, chở hàng (cát) quá tải hơn 279%.

Xe đầu kéo 19H-072.45 kéo sơ mi rơ-moóc 19RM-012.79, do ông Phạm Quang Tân (39 tuổi) điều khiển, chở hàng (cát) quá tải hơn 293%.

Xe đầu kéo 19H-024.92 kéo sơ mi rơ-moóc 19RM-001.76, do ông Dương Văn Tuấn (41 tuổi) điều khiển, chở hàng quá tải trọng hơn 172%. Đồng thời, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường của sơ mi rơ-moóc phương tiện này đã hết hiệu lực dưới một tháng.

Sau kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ xe theo quy định.

Theo một cán bộ CSGT, với mức vi phạm trên, mỗi phương tiện sẽ bị phạt tổng số tiền 150 triệu đồng (cả tài xế và chủ phương tiện). Đồng thời, tài xế sẽ bị trừ 10 điểm và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.