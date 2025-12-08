CSGT Tây Ninh làm rõ clip tố ô tô lấn làn, gây tai nạn rồi bỏ chạy 08/12/2025 17:52

(PLO)- CSGT Tây Ninh xác minh phản ánh về một xe ô tô bị tố lấn làn, gây tai nạn. Qua đó kết luận không có việc gây tai nạn nhưng có một số lỗi khác nên đã xử phạt.

Chiều ngày 8-12, Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) thông tin đã hoàn tất xác minh vụ việc liên quan đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nội dung tố xe ô tô 62A-110... chạy lấn làn mô tô, gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Kết quả xác minh cho thấy không có vụ va chạm xảy ra và người đăng clip đã gỡ bài, làm bãi nại xác nhận sự việc.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 10 phút ngày 4-12, tại Km 1933+500 Quốc lộ 1A, xã Bến Lức, hướng TP.HCM đi Đồng Tháp, ông PTN (42 tuổi, trú xã Tầm Vu, Tây Ninh) điều khiển ô tô 62A-110... đã chạy vào làn xe mô tô.

Diễn biến được ông LMH (35 tuổi, Đồng Nai) ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 5-12.

Chiếc xe bị tố chạy lấn làn, gây tai nạn rồi bỏ chạy. Ảnh: CSGT

Nắm bắt nhanh thông tin từ mạng xã hội Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 2 đã khẩn trương xác minh.

Qua trao đổi, ông LMH cho biết thời điểm đó ông điều khiển xe mô tô 86B2-307... Khi ô tô của ông N. chuyển sang làn mô tô, do khoảng cách hẹp, ông H. tự té ngã nhưng không hề có va chạm giữa hai phương tiện. Bức xúc vì hành vi ông N. chạy sai làn, ông H. đã đăng clip lên Facebook.

Sau khi được ông N. trực tiếp xin lỗi và giải thích lý do vội vì việc gia đình, ông H. thừa nhận nội dung phản ánh chưa chính xác, làm giấy bãi nại và gửi về Đội CSGT Đường bộ số 2.

Ông cũng cam kết toàn bộ tường trình là đúng sự thật, đồng thời gỡ bài và xóa video.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông PTN thừa nhận hành vi điều khiển xe không đúng làn đường và đồng ý chịu xử phạt. Đội CSGT Đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N. theo Điểm b, Khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Từ kết quả xác minh, cơ quan chức năng khẳng định đây không phải vụ tai nạn giao thông, không có yêu cầu truy cứu thêm.

Đội đề xuất lãnh đạo Phòng CSGT ra quyết định xử phạt đối với hành vi đi sai làn (phạt số tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe), đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.