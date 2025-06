CSGT trích xuất camera, truy được tài xế làm rơi vãi bùn đất trên đường ở quận 8 03/06/2025 17:24

Ngày 3-6, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết Trạm CSGT Đa Phước đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế TTT (33 tuổi, ngụ Long An) điều khiển xe tải chở bùn đất không che chắn, làm rơi vãi gây mất an toàn giao thông.

Tài xế TTT làm việc với cơ quan chức năng. ẢNH: CA

Trước đó, tối 27-5, tổ công tác Trạm CSGT Đa Phước phát hiện một lượng lớn bùn đất vương vãi tại giao lộ Phạm Thế Hiển – Dương Quang Đông, quận 8.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định xe tải do tài xế T điều khiển là phương tiện gây ra vụ việc.

Trạm CSGT Đa Phước đã liên hệ và mời ông T đến trụ sở đơn vị để phối hợp giải quyết. Tại đây, sau khi lực lượng chức năng cung cấp hình ảnh, các video liên quan hành vi vi phạm, ông T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hình ảnh xe tải do nam tài xế TTT điều khiển chở bùn đất làm rơi vãi trên đường ở quận 8. Ảnh cắt từ clip.

Trạm CSGT Đa Phước đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP về hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông...