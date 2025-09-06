Cụ bà 87 tuổi kiện đòi lại đất đã cho con 06/09/2025 05:10

Một buổi sáng ở TAND Khu vực 3 - Vĩnh Long, những người từng là ruột thịt, gắn bó nay ngồi chia ra hai bên nguyên đơn - bị đơn, như những người xa lạ.

Không ai nhìn nhau, không ai nói với nhau một lời, khoảng cách lạnh lẽo hơn cả người dưng. Phiên tòa diễn ra trong không khí trầm lắng, họ chỉ trả lời thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư, tuyệt nhiên không dành cho nhau một ánh mắt thân tình.

Theo hồ sơ, cụ HTB (87 tuổi; ngụ phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long) cùng chồng là ông NVT (92 tuổi) có khối tài sản chung là thửa đất hơn 4.255 m² (200 m² đất ở, còn lại đất trồng cây lâu năm), trên đất có một căn nhà cấp 4. Cụ T là người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 16-11-2021, tại Phòng công chứng số 2 tỉnh Vĩnh Long, vợ chồng cụ B lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng thửa đất này cho cháu nội là bà N. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà N.

HĐXX tuyên án vụ cụ bà 87 khởi kiện đòi lại đất vì cho rằng cháu nội không phụng dưỡng

Quá trình sử dụng, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn, cụ B cho rằng việc sang tên cho bà N là nhằm để bà N phụng dưỡng vợ chồng cụ B lúc tuổi già.

Nhưng sau khi sang tên và được đứng tên quyền sử dụng đất, bà N không còn quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng bà nữa.

Theo cụ B, việc sang tên cho cháu chỉ nhằm mục đích “đứng tên giùm” cho con gái là bà NTTr. Sau này, khi giữa cụ B và bà N phát sinh mâu thuẫn thì cụ B mới được biết thời điểm năm 2021, bà N "đã lừa cụ B" viết tên vào hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên.

Theo cụ B, căn nhà trên đất là chỗ ở duy nhất còn lại của bà và nay vẫn sinh sống trong căn nhà gắn liền với thửa đất này từ trước cho đến nay.

Trước nay, cụ B không hề có ý định tặng cho quyền sử dụng đất cho bà N. Do vậy, cụ khởi kiện đòi lại đất yêu cầu tòa tuyên vô hiệu hợp đồng, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà N; đồng thời chia tài sản chung của vợ chồng bà và ông T tại thửa đất trên, nhận 1/2 bằng hiện vật.

Bà N phản tố, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Bà N cho biết bà được ông bà nội nuôi dạy dỗ từ khi mẹ mất, ông bà rất yêu thương, khi lập gia đình, bà N vẫn tới lui chăm sóc ông bà nội, do con cái ông bà đều có gia đình riêng.

Thấy ông bà già, nên bà N quản lý và sử dụng vườn cây ăn trái, chăm sóc cây cối, làm cỏ, bón phân tưới nước để có trái thu hoạch có tiền lo đám tiệc gia đình.

Bà N cho rằng việc tặng cho được thực hiện hợp pháp, có công chứng đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Bà cũng khẳng định quyền sử dụng đất được cấp cho mình là hợp pháp, không có căn cứ để hủy bỏ.

Ông T xác nhận việc tặng cho đất cho cháu nội là sự tự nguyện của vợ chồng ông. Ông không đồng ý yêu cầu khởi kiện của cụ B.

Bà Tr thống nhất với yêu cầu khởi kiện của mẹ. Theo bà, cháu N chỉ lễ phép với ông nội, còn bà nội thì thường xuyên cự cãi.

Cụ B đã ăn riêng từ ngày 23-3-2023 đến nay. Hiện tại tiền bán trái cây khoảng tháng 3-2023 đến nay do chị N giữ không giao lại cho cụ B.

Năm 2024, khi cụ B bệnh nặng là do bà Tr lo, chị N không lo thuốc men cho cụ B.

Các con khác của vợ chồng cụ B và ông T không có ý kiến việc tặng cho, chỉ xác nhận bà N vẫn có sự tôn trọng đối với ông bà.

Đại diện VKSND tham gia phiên tòa đề nghị HĐXX áp dụng án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng để tuyên chấp nhận khởi kiện của cụ B.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định: Hợp đồng tặng cho ngày 16-11-2021 đã được công chứng đúng trình tự pháp luật.

Tại thời điểm ký kết, cả cụ B và ông T đều minh mẫn, đủ năng lực hành vi. Việc cụ B. trình bày rằng chỉ “nhờ đứng tên giùm” con gái nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa, bà Tr không đi làm xa như cụ B nói mà vẫn cư trú tại địa phương.

Các người con khác của cụ xác nhận bà N. có lễ phép kính trọng với ông bà nội và chăm lo đám tiệc trong nhà.

Từ đó, HĐXX tuyên bác yêu cầu khởi kiện của cụ B, giữ nguyên hiệu lực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã ký.

Ở tuổi như ngọn đèn trước gió vì đâu mà bà cụ 87 tuổi phải đáo tụng đình với chính người cháu là câu hỏi nặng lòng cho tất cả những người chứng kiến phiên tòa.

Ngoài cánh cửa tòa, họ lặng lẽ bước đi. Khoảng trống sau phiên tòa tựa như sự đổ vỡ của tình thân...