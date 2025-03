Cụ ông 84 tuổi tỉnh táo trước chiêu 'cháu gửi quà từ nước ngoài về cho ông' 04/03/2025 16:49

(PLO)- Ông Diệm đã rất tỉnh táo không làm theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo và kịp thời đi báo công an.

Ngày 4-3, Công an thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết các cán bộ, chiến sĩ công an vừa ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh người thân.

Công an thị trấn Xuân An đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cháu của ông Diệm. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 3-3, ông Lê Nguyên Diệm (84 tuổi; trú tổ dân phố 6, thị trấn Xuân An) nhận được cuộc gọi xưng là cháu của ông Diệm đang ở nước ngoài.

"Người cháu” nói cháu gửi quà từ nước ngoài về cho ông. Đồng thời, hướng dẫn ông Diệm ra ngân hàng chuyển số tiền 52 triệu đồng trả phí hải quan để ông nhận quà.

Ông Diệm đã chuẩn bị số tiền và rất may ông đã tỉnh táo đi báo sự việc với Công an thị trấn Xuân An.

Qua quá trình kiểm tra xác minh, Công an thị trấn Xuân An xác định đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Do vậy, công an đã giải thích, tuyên truyền cho ông Diệm hiểu và yêu cầu ông không làm theo đề nghị chuyển tiền cho đối tượng giả danh.

Công an thị trấn Xuân An đã tuyên truyền với người dân, thực hiện "2 phải 4 không", đó là: Phải thường xuyên cảnh giác; Phải liên hệ với công an khi có nghi ngờ; Không hoảng sợ khi nhận được điện thoại hoặc tin nhắn mà người lạ gửi đến có nội dung xấu liên quan đến cá nhân và người thân; Không tham những tài sản, món quà mà không rõ nguồn gốc, việc nhẹ lương cao;

Không kết bạn tham gia các hội nhóm không rõ mục đích, cung cấp thông tin cá nhân để đối tượng có thể lợi dụng; Không thực hiện việc chuyển tiền và làm theo các yêu cầu hướng dẫn của đối tượng.