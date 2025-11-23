Cục Ngoại tuyến Bộ Công an trao nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ 23/11/2025 18:51

(PLO)- 500 phần quà ý nghĩa là những nhu yếu phẩm thiết yếu được trao đến người dân bị thiệt hại do mưa bão trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày 23-11, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Nghĩa tình với Nhân dân”, trao 500 phần quà hỗ trợ bà con bị thiệt hại nặng do bão số 13 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cục Ngoại tuyến Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai trao 500 phần quà là nhu yếu phẩm cho nhân dân bị ảnh hưởng bão số 13. Ảnh: CA.

Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến và Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, động viên và trao 500 suất quà là nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại năm xã, phường, gồm: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Đề Gi, Phù Mỹ Đông và An Lương.