Cuối 2025 khởi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận 05/09/2025 14:39

(PLO)- Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 96km sẽ được mở rộng lên 6-8 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng.

Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) vừa có tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Theo đó, hiện đơn vị đang gấp rút chuẩn bị triển khai, phấn đấu khởi công dự án với tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng vào cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Đây là dự án giao thông cấp đặc biệt nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài, hoàn thiện mạng lưới cao tốc tại khu vực phía Nam.

Theo kế hoạch, toàn bộ tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 96,13 km sẽ được nâng cấp. Điểm đầu là nút giao Chợ Đệm (TP.HCM), điểm cuối tại cầu Mỹ Thuận 2 (Đồng Tháp).

Đoạn TP.HCM - Trung Lương sẽ mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, nền đường rộng 41m, tốc độ thiết kế 120 km/h.

Trong tương lai, đoạn Chợ Đệm - Vành đai 4 sẽ được đầu tư lên 12 làn xe và đoạn Vành đai 4 - Trung Lương lên 10 làn xe. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ nâng cấp từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe, nền đường rộng 32,25m, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Cùng với việc mở rộng, dự án sẽ xây dựng hệ thống giao thông thông minh, trạm thu phí và trạm dừng nghỉ đồng bộ trên toàn tuyến với quy mô lớn, khoảng 15-20ha/bên.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến khởi công mở rộng cuối năm nay. Ảnh: HUỲNH DU

Về phương án tài chính, dự án BOT này được tính toán có tỉ suất lợi nhuận của nhà đầu tư là 11,77%/năm, với thời gian vận hành và kinh doanh dự kiến là 21 năm 3 tháng. Tổng diện tích đất cần sử dụng cho dự án là 1.045,55 ha, trong đó cần giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 95,84 ha tại TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Liên danh các nhà đầu tư đề xuất dự án bao gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, Công ty cổ phần Tasco, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP và Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Theo Ban Quản lý dự án 7, việc hoàn thành dự án nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Đồng thời, dự án giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, từ đó thúc đẩy giao thương, du lịch và đầu tư trong toàn khu vực.