Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Nam Khánh bị phạt 3 năm tù 02/02/2026 11:07

(PLO)- HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) 3 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi...

Sáng 2-2, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) 3 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) 3 năm tù về tội giả mạo trong công tác và 6 tháng tù về tội tội đưa hối lộ (tổng hợp hình phạt là 3 năm 6 tháng tù).

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ. Ảnh: TRẦN LINH

Theo HĐXX, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng quy định pháp luật, không oan sai. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động động đúng đắn của nhà nước; xâm phạm đến hoạt động thử nghiệm, kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm và làm suy yếu sức cạnh tranh lành mạnh của hàng hóa trong nước; gián tiếp làm ảnh hưởng sức khoẻ người tiêu dùng...

Do đó, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò và hậu quả do từng bị cáo gây ra.

HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Hà Linh đã thực hiện chỉ đạo của bị cáo Hồ Thị Thanh Phương, giúp sức làm giả 762 Phiếu kết quả thử nghiệm và đưa hối lộ 410 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh từng làm việc tại Bộ NN&PTNT (nay là Bộ NN&MT), có nhiều mối quan hệ với các Bộ, Ban, ngành...

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng - cựu giám đốc Công ty TSL và Hồ Thị Thanh Phương - cựu giám đốc Công ty Avatek, đã có chủ trương thông qua vợ chồng bị cáo Nguyễn Nam Khánh chi hơn 3,3 tỉ đồng cho các cá nhân để để xin cấp phép, tạo điều kiện trong quá trình hoạt động.

HĐXX cho biết bị cáo Nguyễn Nam Khánh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần liên hệ, tác động đối với các cá nhân thuộc 6 vụ, cục của 3 Bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ, ra 8 Quyết định cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Avatek. Bị cáo Khánh đã lợi dụng các mối quan hệ này, tác động, can thiệp trái quy định để trục lợi cá nhân số tiền 2,4 tỉ đồng.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, nên cần áp dụng mức hình phạt đủ nghiêm khắc đối với bị cáo.

HĐXX cũng áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho hai bị cáo...