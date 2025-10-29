Cựu chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai bị buộc thôi việc 29/10/2025 21:07

(PLO)- Ông Lê Đức Sáu, cựu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và bốn cán bộ bị kỷ luật do liên quan vụ án gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Đức Sáu, cựu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh này.

Lý do: Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Lê Đức Sáu để điều tra tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Sáu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm khu rừng bị khai thác. Ảnh: HC.

Liên quan vụ án trên, bốn cán bộ kiểm lâm khác cũng bị thi hành hình thức kỷ luật buộc thôi việc, gồm: ông Trần Phước Phi, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh; Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Đinh Gia Bình, Trạm trưởng trạm kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Phan Thanh Kha, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh.

Như PLO đã thông tin, tháng 5-2025, ông Lê Đức Sáu và bốn cán bộ bị tạm đình chỉ sinh hoạt đảng, sau khi bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trên liên quan vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh.

Theo hồ sơ, từ năm 2021, UBND tỉnh Bình Định cũ, nay là UBND tỉnh Gia Lai quyết định chuyển 25,6 ha rừng tự nhiên sang mục đích khác để phục vụ dự án thủy điện Vĩnh Sơn tại xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh cũ.

Tháng 7-2023, diện tích rừng trên được tổ chức đấu giá khai thác, khởi điểm hơn 3,8 tỉ đồng; Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh trúng đấu giá với mức giá hơn 3,8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau đấu giá, quá trình khai thác không đúng quy trình được phê duyệt. Thay vì chặt hạ, cắt khúc theo quy định, doanh nghiệp này đã cho đào cả cây sống, giữ nguyên gốc để vận chuyển ra khỏi rừng khi chưa được UBND tỉnh Bình Định cũ chấp thuận và xảy ra trước khi có ý kiến chính thức từ Ban Quản lý rừng phòng hộ và UBND huyện Vĩnh Thạnh.

Sau đó, đơn vị trúng đấu giá là Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh ký hai hợp đồng bán gỗ cho một công ty khác, với giá trị 26 tỉ đồng.

Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật từ quá trình chuyển đổi rừng, đấu giá, hợp đồng bán gỗ gây thất thoát tài sản Nhà nước...