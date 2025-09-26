Cựu Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân lãnh 9 năm tù 26/09/2025 10:42

Ngày 26-9, sau ba ngày xét xử, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án 26 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận.

Theo đó, bị cáo Huỳnh Tuấn Ân, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân bị phạt 5 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ; 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt 9 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân (đứng) bị tuyên phạt 9 năm tù.

Nhóm bị cáo của Điện lực Bình Thuận bị tuyên phạm tội nhận hối lộ: Cựu giám đốc Trần Ngọc Linh 8 năm tù; cựu giám đốc Nguyễn Thành Ngôn 7 năm tù; cựu phó giám đốc Trương Tấn Đạt 8 năm tù; cựu trưởng Phòng Kế hoạch vật tư Lê Quang Nghĩa 4 năm tù.

Bị cáo Tạ Thúc Thông, nhân viên Điện lực Bình Thuận bị tuyên 4 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

9 bị cáo là giám đốc, phó giám đốc, trưởng ban các công ty thành viên của Tập đoàn Tuấn Ân bị tuyên phạt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lãnh án từ 2-4 năm tù.

11 bị cáo là giám đốc, phó giám đốc các công ty tại TP.HCM có hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước bị tuyên phạt từ 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam. Trong đó bị cáo Lý Mỹ Hằng đã bỏ trốn, xét xử vắng mặt bị tuyên phạt 2 năm tù giam.

Theo cáo trạng, để trúng 26 gói thầu, bị cáo Huỳnh Tuấn Ân đã chỉ đạo nhân viên Tập đoàn Tuấn Ân chi cho các cá nhân Điện lực Bình Thuận 10,3 tỉ đồng, trong đó chi riêng cho các bị cáo trong vụ án hơn 9 tỉ đồng; số tiền còn lại chi lễ, tết và các hoạt động khác của Điện lực Bình Thuận.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Từ năm 2016 đến 2023, Huỳnh Tuấn Ân và các đồng phạm đã thực hiện hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước tại các tỉnh Bình Thuận, TP.HCM, Long An thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước 49,7 tỉ đồng, thiệt hại về thuế hơn 156 tỉ đồng.

Theo HĐXX, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án và đã tự nguyện hoặc vận động người thân nộp lại toàn bộ hoặc một phần số tiền hưởng lợi bất chính; nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án hơn 241 tỉ đồng.

Trong vụ án còn có một số người đã tham gia trong quá trình đấu thầu, sử dụng và hạch toán sổ sách kế toán của các công ty, mua bán hóa đơn thuộc Tập đoàn Tuấn Ân, Điện lực Bình Thuận.

Tuy nhiên, họ đều là nhân viên thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, làm công hưởng lương, không hưởng lợi bất chính, không trực tiếp thông đồng mà thực hiện công việc theo tính kế thừa từ những người tiền nhiệm, đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra... nên được xem xét miễn TNHS.