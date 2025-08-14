Cựu phó giám đốc 1 ngân hàng ở Gia Lai bị phạt 25 năm tù 14/08/2025 14:21

Ngày 14-8, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Nguyễn Văn Phương, cựu Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Gia Lai, tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 14 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; ba năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; tổng hình phạt 25 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Phương, cựu Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Gia Lai. Ảnh: TS.

Bản án sơ thẩm xác định: tháng 6-2023, Nguyễn Văn Phương biết ông Dương Đức Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư thuốc lá Gia Lai có nhu cầu thuê đất trồng thuốc lá nên đưa thông tin gian dối, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất (sổ hồng) để chiếm đoạt 600 triệu đồng tiền thuê đất.

Trước đó, từ năm 2016 đến 2017, khi đang giữ chức phó giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Gia Lai, Nguyễn Văn Phương làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất bảy sổ hồng, làm giả ba lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản, ba đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Sau đó, Phương lợi dụng chức vụ là phó giám đốc ngân hàng để phê duyệt các khoản vay này nhằm che giấu rủi ro tín dụng khi không có tài sản thế chấp, làm sai lệch sự đúng đắn của quy trình xét duyệt để giải ngân hơn 3 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Phương còn làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất sáu sổ hồng tại huyện Ia Grai và huyện Chư Prông cũ cho ông Nguyễn Việt Phương, Tổng giám đốc Công ty CP Cà phê Louis Việt Nam (em trai Phương) để giải ngân 5 tỉ đồng cho công ty này khi không có tài sản đảm bảo.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Phương gây thiệt hại đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Gia Lai hơn 8 tỉ đồng.