Cựu trung vệ Fabio Cannavaro có đem lại sự hiệu quả cho Uzbekistan? 07/10/2025 13:34

Cựu trung vệ Fabio Cannavaro của tuyển Ý, nhà vô địch World Cup 2026, Quả bóng vàng 2006 ngồi ghế HLV trưởng Uzbekistan thay cho HLV nội Timur Kapadze.

Tuyển Uzbekistan lần đầu trong lịch sử góp mặt ở World Cup 2026 nên đội tuyển cần độ “sang- chảnh” hơn là tính hiệu quả chăng. Fabio Cannavaro là một huyền thoại trên sân cỏ, một mẫu trung vệ đậm chất Ý. Tuy nhiên trong vai trò nhà cầm quân, chiến lược gia thì Cannavaro còn chưa chứng tỏ được năng lực.

Cựu trung vệ Fabio Cannavaro đến đội tuyển Uzbekistan làm dang dở kế hoạch của HLV Timur Kapadze tiếp tục nâng tầm bóng đá Uzbekistan. Ảnh:AFC

Trong lý lịch trích ngang của Fabio Cannavaro có danh hiệu cực kỳ ấn tượng, dẫn dắt CLB Guangzhou Evergrande vô địch AFC Champions League 2019. Thực ra thời điểm này, ngôi vô địch này là của ông thầy Fabio Cannavaro, cụ thể là HLV Marcelo Lippi cũng là người dẫn dắt tuyển Ý vô địch World Cup 2006 tại Đức.

Bộ đôi thầy trò HLV Marcelo Lippi và Fabio Cannavaro đến với bóng đá Trung Quốc rất lâu, chủ yếu là CLB Guangzhou Evergrande và cũng có một thời gian ngắn làm đội tuyển Trung Quốc trong vài trận đấu. Tuy nhiên vai trò thực của Fabio Cannavaro là không nhiều mà cái chính là ở ông thầy HLV huyền thoại Marcelo Lippi mới thực sự.

Và cũng vì lẽ này, sau này Fabio Cannavaro “ra riêng”, độc lập tác chiến thì hầu hết đều thất bại. Cựu trung vệ Fabio Cannavaro làm HLV trưởng những CLB ở Trung Quốc (sau khi thầy Lippi về Ý) thì hầu hết là thất bại, sang Saudi Arabia, Croatia cũng không thành công. Bây giờ, ông lại dẫn dắt tuyển Uzbekistan.

Tuy đội tuyển Trung Á này lần đầu góp mặt World Cup nhưng các tuyến đội tuyển của bóng đá nước này rất đáng xem, chất kỹ thuật đan xen với sức mạnh và lối chơi giàu chất cống hiến, chơi tấn công lại có chất ngẫu hứng của nhiều cá nhân có kỹ thuật tốt.

HLV Kapadze từng dẫn dắt các tuyến trẻ đội tuyển Uzbekistan thành công nên được chọn vào ghế HLV trưởng của đội tuyển quốc gia. Bây giờ ông phải ra đi nhường chỗ cho Canavaro. Nguyên nhân ông Timur Kapadze không được đánh giá cao vì sân chơi World Cup quá rộng với Kapadze chưa giàu kinh nghiệm quốc tế.

Uzbekistan đang sở hữu nhiều ngôi sao sáng như Khusanov (Man. City), Fayzullaev (CSKA Moscow), Shomurodov (được AS Roma cho Cagliari mượn), cùng một đội tuyển rất đồng đều.

Ngoài việc thành công với bóng đá trẻ, vừa rồi giải vô địch Trung Đông, Uzbekistan cũng đánh bại Iran 2-1 ở chung kết để lên ngôi vô địch. Đến World Cup 2026 có thể nhiều người chẳng biết tuyển Uzbekistan là ai nhưng nhắc đến Fabio Cannavaro thì không ai không biết.

Tuy nhiên việc LĐBĐ Uzbekistan chọn lựa Fabio Cannavaro chẳng khác nào canh bạc. Fabio Cannavaro cũng có tên trong danh sách rút gọn (5 người) ứng viên HLV trưởng đội tuyển Singapore, trong đó có Harry Kewell đã về CLB Hà Nội, nay Cannavaro về Uzbekistan, còn HLV Pano Polking vẫn đang dẫn dắt CLB CA. Hà Nội.