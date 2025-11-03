Đà Nẵng: Xoáy nước trên đường, chung cư nhà ở xã hội xuất hiện hố sụp 03/11/2025 10:40

(PLO)- Trận mưa lớn sáng nay gây ngập nhiều tuyến đường ở phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), một chung cư xã hội xuất hiện hố sụp sâu hơn 2 m.

Sáng 3-11, mưa lớn liên tục trút xuống khiến nhiều khu vực ở trung tâm TP Đà Nẵng bị ngập sâu, xe cộ đi lại khó khăn.

Trong đó, nhiều tuyến đường ở phường Liên Chiểu như Âu Cơ, Đồng Kè, đường số 4, Tôn Đức Thắng chìm trong biển nước.

Đường Âu Cơ ngập lụt vào sáng sớm nay. Ảnh: PV

Tại đường Âu Cơ, nước từ trên núi tràn xuống chảy cuồn cuộn, tạo thành dòng chảy xiết. Có đoạn đường ngập hơn 0,5 m, xuất hiện dòng xoáy nguy hiểm. Nhiều công nhân đi làm buổi sáng phải dìu nhau qua xoáy nước để tránh bị cuốn trôi.

Vùng xoáy nguy hiểm giữa dòng nước xiết. Ảnh: PV

Thời điểm mưa ngập đúng giờ cao điểm sáng khiến giao thông qua các tuyến đường này bị tê liệt, hàng loạt phương tiện ùn ứ, chết máy giữa đường.

Người dân dìu nhau qua vùng nước ngập. Ảnh: PV

Đặc biệt, nước chảy tràn rất mạnh từ đường Âu Cơ đổ xuống khu vực chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh phía dưới đã làm sụp một phần mái taluy bên dưới tòa nhà B1. Hố sụp sâu hơn 2 m, rộng khoảng 2 m.

Hố sụp tại chung cư xã hội Hòa Khánh. Ảnh: PV

Mái taluy bên dưới bị cuốn trôi. Ảnh: PV

Đất đá bị cuốn tràn ra đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cư dân sinh sống tại đây. Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa khu vực hố sụp, gia cố tạm bằng bao cát.