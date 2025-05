Đã rõ thông tin Klopp nhận lời làm HLV trưởng AS Roma 22/05/2025 07:29

(PLO)- Truyền thông quốc tế đưa tin Jurgen Klopp sẽ dẫn dắt AS Roma mùa tới. Vậy thực hư thông tin Klopp nhận lời làm HLV trưởng AS Roma là như thế nào?

Cựu HLV của Liverpool Jurgen Klopp được đồn đoán sẽ trở lại đầy bất ngờ bằng cách dẫn dắt AS Roma mùa tới. Jurgen Klopp đã rời Anfield vào mùa hè năm ngoái và không làm HLV kể từ đó. Gần đây, Klopp được truyền thông đồn đoán sẽ dẫn dắt AS Roma sau khi HLV Claudio Ranieri tuyên bố sẽ rời khỏi vai trò của mình vào cuối mùa giải. Vậy thực hư thông tin Klopp nhận lời làm HLV trưởng AS Roma là như thế nào?

Người đại diện của Jurgen Klopp đã phủ nhận những tuyên bố từ truyền thông quốc tế rằng, chiến lược gia người Đức có thể đảm nhận vai trò quản lý đầu tiên kể từ khi rời Liverpool bằng cách tiếp quản AS Roma, khẳng định các báo cáo là "không đúng sự thật". HLV người Đức rời Anfield vào cuối mùa giải 2023 - 2024 sau chín năm gắn bó với Liverpool, giúp họ giành chức vô địch Premier League, Champions League và hai cúp quốc nội.

Jurgen Klopp cho biết ông cần nghỉ ngơi sau gần một thập kỷ đảm nhiệm vai trò chịu nhiều áp lực và ông đã cạn kiệt năng lượng. Sau đó, Klopp đã đảm nhận công việc Trưởng phòng bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull và thậm chí còn nói rằng ông có thể sẽ không bao giờ quản lý một đội bóng nào khác nữa.

Thông tin Jurgen Klopp Klopp nhận lời làm HLV trưởng AS Roma là không đúng. ẢNH: GETTY

Nhưng điều đó không ngăn cản chiến lược gia 57 tuổi người Đức này được liên hệ với một số vai trò, gần đây nhất là CLB ở Serie A AS Roma sau khi có thông báo rằng HLV Claudio Ranieri sẽ từ chức và chuyển lên cấp cao hơn.

Nhưng tin tức về việc Klopp sẽ thay thế Ranieri dẫn dắt AS Roma đã nhanh chóng bị người đại diện của Klopp là Marc Kosicke bác bỏ. Marc Kosicke nói thông tin Klopp nhận lời làm HLV trưởng AS Roma là không đúng sự thật khi chia sẻ với WinWinAllSports: "Klopp huấn luyện AS Roma ư? Tin tức này không đúng sự thật”.

Ranieri đã ổn định được AS Roma bất chấp một mùa giải khó khăn. Hiện AS Roma đang đứng thứ năm Serie A và vẫn có cơ hội giành vị trí thứ tư, cao hơn Juventus trước vòng đấu cuối cùng của Serie A.

Trong khi đó, Klopp vẫn đang chờ đợi công việc tiếp theo sau khi tuyên bố sẽ không bao giờ huấn luyện bất kỳ CLB Anh nào khác ở Premier League, đồng thời cho biết ông "đang cạn kiệt năng lượng" để tiếp tục làm việc ở cấp độ cao nhất.

Khi tuyên bố sẽ rời Liverpool vào đầu năm 2024, Klopp chia sẻ: "Tôi yêu tất cả mọi thứ về CLB này, tôi yêu tất cả mọi thứ về thành phố này, tôi yêu tất cả mọi thứ về những người hâm mộ của chúng tôi, tôi yêu đội bóng, tôi yêu đội ngũ nhân viên. Tôi yêu tất cả mọi thứ. Nhưng việc tôi vẫn đưa ra quyết định này cho thấy tôi tin rằng đây là quyết định tôi phải đưa ra. Tôi có thể nói thế nào nhỉ, tôi đang cạn kiệt năng lượng.

Tôi biết rằng tôi không thể làm công việc này hết lần này đến lần khác. Sau những năm tháng chúng ta bên nhau, sau tất cả thời gian chúng ta dành cho nhau và sau tất cả những điều chúng ta đã cùng nhau trải qua, sự tôn trọng dành cho bạn ngày càng lớn, tình yêu dành cho bạn ngày càng lớn và điều ít nhất tôi nợ bạn là sự thật. Chỉ vậy thôi, khá nhiều.

Nếu bạn hỏi tôi, “Liệu ông có bao giờ làm quản lý nữa không?”, thì tôi sẽ trả lời là không. Nhưng rõ ràng là tôi không biết cảm giác đó sẽ như thế nào vì tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống đó. Điều tôi biết chắc chắn là, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ quản lý một CLB nào khác ở Anh ngoài Liverpool”.

Claudio Ranieri sẽ rời ghế HLV trưởng AS Roma vào cuối mùa để đảm nhận vai trò khác. ẢNH: GETTY

Gần đây, HLV Jurgen Klopp đã chia sẻ về cuộc sống sau khi rời khỏi công việc quản lý và cách ông chuyển sang vai trò mang tính doanh nghiệp hơn tại Red Bull, nơi ông đã đi công tác đến Nhật Bản và Brazil.

"Tôi làm việc, nhưng không phải những gì tôi đã làm trước đây", Jurgen Klopp nói, "Tôi không chỉ nằm dài, mặc dù đôi khi tôi có làm vậy. Tôi không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Các HLV hàng đầu khác cũng sẽ không làm HLV mãi mãi. Thế hệ tiếp theo đã ở ngoài kia. Đến một lúc nào đó, họ sẽ bắt đầu phát triển và thay đổi bóng đá.

Đã có rất nhiều người từ thời trước đang nếm trải giai đoạn cuối sự nghiệp HLV. Và nhiều người khác đang bắt đầu sự nghiệp HLV, vì họ đã ở độ tuổi đó rồi. Tôi thực sự vui khi được xem họ. Và nếu tôi có thể giúp họ bằng lời khuyên và sự hỗ trợ, tôi sẽ vui lòng làm như vậy. Sau khi làm việc với tôi một thời gian, họ có thể nghĩ rằng, nếu anh có thể làm được, chúng tôi cũng có thể làm được".