Đã tìm thấy nữ sinh ở Nghệ An ra Hà Nội rồi mất liên lạc 04/11/2025 09:06

(PLO)- Nữ sinh 18 tuổi ở Nghệ An đi siêu thị rồi mất liên lạc nhiều ngày đã được tìm thấy ở Hà Nội.

Sáng 4-11, em NTNM (18 tuổi, sinh viên Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Hồng Lam, tỉnh Nghệ An) mất liên lạc từ chiều tối 31-10, đã được công an tìm thấy đưa về đến quê nhà ở xã Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An).

Công an và cơ quan chức năng trích xuất tìm nữ sinh 18 tuổi.

Công an phường Vinh Lộc, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp Công an TP Hà Nội tìm thấy em M trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, ngày 1-11, Công an phường Vinh Lộc đã ra thông báo tìm người đối với nữ sinh M. Theo trình báo của người mẹ, khoảng 19 giờ 30 phút đêm 31-10, sau khi học xong, em M có lên đi chơi tại siêu thị (trước Chợ Vinh, phường Thành Vinh).

Sau đó, gia đình gọi nhưng không liên lạc được với em M. Gia đình đã đi tìm nhưng chưa có thông tin về em.

Qua trích xuất camera, em M đã lên xe ra Hà Nội, sau đó từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Nhưng sau đó, thông tin thể hiện em M lại tiếp tục lên xe quay vào bến xe Hà Tĩnh lúc khoảng 14 giờ chiều 2-11.

Tối 3-10, em M được tìm thấy tại khu vực một siêu thị ở Hà Nội.