Đại lý vé số Tây Ninh lại bán trúng 70 tờ giải đặc biệt và an ủi 20/10/2025 09:51

(PLO)- Hai kỳ mở thưởng liên tiếp, các đại lý vé số ở Tây Ninh bán trúng hàng chục tờ giải đặc biệt và an ủi, gây sự chú ý của dư luận.

Ngày 20-10, chị MT chủ một đại lý vé số tại xã Thạnh Lợi (Tây Ninh) cho biết đại lý của chị đã bán trúng 70 tờ vé số trúng giải đặc biệt và an ủi của đài Kiên Giang mở thưởng ngày 19-10, với dãy số 375650.

5 tờ vé số trúng giải đặc biệt ngày 19-10.

Số vé trúng thưởng này được đại lý bán lại cho những người bán vé số dạo trong khu vực. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính những người may mắn trúng thưởng.

Đại lý vé số Ba Xuyên đổi 4 tờ trúng giải đặc biệt.

Cũng trong chiều tối 19-10, đại lý vé số Ba Xuyên (phường Long An, TP Tây Ninh) đã đổi bốn tờ trúng giải đặc biệt có cùng dãy số nói trên.

Trước đó, vào ngày 15-10, một đại lý vé số ở Tây Ninh cũng bán trúng “một cây” gồm 140 tờ vé số trúng giải đặc biệt và an ủi của đài Đồng Nai, dãy số 011089.

Giải đặc biệt được đại lý vé số Ba Xuyên bán trúng ngày 15-10.

Việc các đại lý vé số Tây Ninh liên tiếp bán trúng số giải đặc biệt và an ủi được chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của nhiều người.