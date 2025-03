Đại tá Trương Minh Đương là người phát ngôn của Công an tỉnh Lâm Đồng 11/03/2025 17:07

(PLO)- Hiện không còn công an cấp huyện thì việc cung cấp thông tin cho báo chí thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công an tỉnh.

Chiều 11-3, tại Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 3-2025, Đại tá Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đến thời điểm hiện tại, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn là người có quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của đơn vị này.

Cũng theo Đại tá Lê Hồng Phong, trước đây khi còn công an cấp huyện thì Giám đốc Công an tỉnh phân cấp, phân quyền cho trưởng công an cấp huyện phát ngôn trong một số vụ việc theo thẩm quyền.

Nhưng hiện không còn công an cấp huyện thì việc cung cấp thông tin cho báo chí thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Trương Minh Đương là người phát ngôn của Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Một trong những nội dung được người dân quan tâm là việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan công an, đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết theo quy định của Bộ Công an, công an cấp huyện đang thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên 4 lĩnh vực (xuất nhập cảnh, quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy và giao thông).

Sau khi không tổ chức công an cấp huyện, các nhóm thủ tục hành chính trên được phân cấp về công an cấp tỉnh và công an cấp xã để giải quyết.

Đại tá Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin về hoạt động của công an theo thẩm quyền. Ảnh: VÕ TÙNG

Trường hợp cá nhân, tổ chức muốn liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính trước đây đã phân cấp cho công an cấp huyện thì liên hệ:

Công an cấp tỉnh sẽ xử lý các lĩnh vực bao gồm: Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh: Thực hiện tại PA08, địa chỉ: 19 Trần Phú, phường 3, TP Đà Lạt; lĩnh vực phòng cháy chữa cháy: thực hiện tiếp nhận 100% thông qua DVCTT, địa chỉ: dichvucong.bocongan.gov.vn.