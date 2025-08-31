Đắk Lắk: Cán bộ đến từng thôn, buôn tặng quà 100.000 đồng cho người dân 31/08/2025 13:01

(PLO)- Nhiều xã ở Đắk Lắk thành lập tổ công tác, đến từng thôn buôn để tặng quà 100.000 đồng cho người dân.

Ngày 31-8, trao đổi với PLO, ông Trần Văn Tân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh này được Trung ương phân bổ hơn 330 tỉ đồng để tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Theo ông Tân, sau khi được phân bổ kinh phí, Sở Tài chính Đắk Lắk đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, phân bổ kinh phí để 102 xã, phường trên địa bàn trao quà tặng đến người dân.

“Hiện các xã, phường đang phối hợp công an cơ sở để tặng quà cho người dân theo kế hoạch”- ông Tân nói.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tỉnh này tổ chức tặng quà cho nhân dân bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Theo ông Ngô Đình Thiện, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo và bổ sung vốn đầy đủ cho từng địa phương nhằm trao tặng quà đến người dân.

“Hiện các xã, phường của tỉnh Đắk Lắk đang đồng loạt triển khai kế hoạch trao tặng quà đến người dân đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Đắk Lắk”- ông Thiện nói.

Người dân tập trung nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Theo ông Phan Xuân Lực, Chủ tịch UBND xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, hiện chính quyền địa phương đang làm việc với ngân hàng để rút tiền về và bắt đầu trao quà đến người dân từ chiều 31-8.

Ông Lực nói do địa bàn rộng, nếu để người dân đến trụ sở xã nhận quà sẽ rất đông và không kịp thời. Vì vậy, UBND xã Cư M’gar đã thành lập nhiều tổ công tác, phối hợp cùng ban tự quản các thôn, buôn để trao quà đến người dân.

“Dự kiến chiều nay chúng tôi sẽ nhận được tiền và phối hợp, đồng loạt trao quà đến người dân tại hội trường các thôn, buôn, tổ dân phố; đến ngày 1-9 sẽ hoàn thành. Chúng tôi xác định trong việc này, chính quyền phải đến với người dân, nếu để bà con tự đến trụ sở xã sẽ rất lâu và bất cập”- ông Lực nói.

Còn theo ông Phan Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk, xã này có hơn 34.000 người. Nếu trao quà tập trung tại 1-2 điểm sẽ rất khó khăn. Vì vậy, UBND xã đã chia thành nhiều tổ công tác đến các trụ sở thôn, buôn, trao quà đến người dân.

"Ngày mai, 1-9, chúng tôi sẽ trao quà đồng loạt đến người dân trên địa bàn”- ông Thành nói.