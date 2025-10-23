Đắk Lắk giao công an xử lý vụ cản trở thi công, chống người thi hành công vụ 23/10/2025 17:03

Ngày 23-10, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ký văn bản yêu cầu Công an tỉnh, UBND xã Ea Wer xử lý dứt điểm vụ cản trở thi công, tấn công người thi hành công vụ xảy ra tại dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 1, đoạn qua xã Ea Wer.

Trước đó bà Y đã đồng thuận với phương án bồi thường tại dự án. Ảnh: N.H

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã Ea Wer khẩn trương xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của bà HTY để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo UBND xã Ea Wer phối hợp chặt chẽ công an, các đơn vị liên quan, làm việc, yêu cầu bà HTY chấm dứt ngay mọi hành vi cản trở thi công, vi phạm pháp luật.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (BQLDA) tỉnh Đắk Lắk báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk về hành vi phá hoại tài sản, máy móc thiết bị, tấn công người thi hành công vụ xảy ra tại dự án tỉnh lộ 1.

Theo BQLDA tỉnh Đắk Lắk, tháng 8-29025, đơn vị đã làm việc với hộ bà HTY về phương án đền bù. Hai bên thống nhất nhiều nội dung hỗ trợ, gồm di dời cây trồng, san gạt đường vào nhà, hỗ trợ 80% giá trị bồi thường tạm tính (72 triệu đồng) và hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Tổng cộng 82 triệu đồng được bàn giao ngày 27-8 và bà HTY đồng ý bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công.

Tuy nhiên, đến ngày 15-10, hộ bà Y tiếp tục cản trở thi công, yêu cầu bồi thường thêm 300 xe đất (tương đương 3 chỉ vàng mà gia đình đã bỏ ra trước đó) dù không có căn cứ chứng minh khối lượng. Lý do, hiện trạng thửa đất là vùng trũng sâu, bên cạnh hành lang sông, suối.

Trong lúc làm việc, bà Y ném gạch đá, phá hoại máy móc, tấn công cán bộ thi công, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 1 đoạn dài hơn 50 km có tổng mức đầu tư 1.053 tỉ đồng, thời gian thực hiện 2021-2025.