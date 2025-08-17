Đắk Lắk: Phát hiện nhiều cơ sở phẫu thuật thẩm mĩ trá hình tiệm massage, spa 17/08/2025 08:53

(PLO)- Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều cơ sở phẫu thuật nâng mũi, nâng ngực nhưng được trá hình dưới vỏ bọc tiệm massage, spa.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trong 7 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động của các cơ sở thẩm mĩ, khám bệnh, chữa bệnh không có giấy phép.

Cơ quan công an phát hiện người khám chữa bệnh không có chuyên môn, bằng cấp nhưng sử dụng kim tiêm xâm lấn, can thiệp vào cơ thể người. Ảnh: Công an

Theo đó, cơ quan công an đã kiểm tra bảy cơ sở đăng ký các loại hình kinh doanh dịch vụ spa, massage…. Tuy nhiên, những cơ sở này lại sử dụng các phẫu thuật, thủ thuật can thiệp vào cơ thể người như tiêm filler, botox, nâng mũi, nâng ngực….

Ngoài ra, công an còn phát hiện 3 phòng khám tư nhân hoạt động các lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe nhưng không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, chuyển cơ quan chức năng xử phạt theo thẩm quyền với số tiền 590 triệu đồng.

Cùng với đó, cơ quan Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phát hiện 13 cơ sở khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động, xử phạt số tiền hơn 596 triệu đồng.

Công an phát hiện một phòng khám nha khoa hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không có giấy phép. Ảnh: Công an

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn các dịch vụ thẩm mỹ, các địa điểm phòng khám tư nhân, các bác sỹ có chuyên môn và kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực.

Việc thăm khám, thực hiện các thủ thuật xâm lấn y tế phải được tiến hành tại cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp phép, dưới sự theo dõi của bác sĩ có chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, trong môi trường điều kiện đảm bảo và trang bị đủ các thiết bị y tế.