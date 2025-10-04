Đang bốc dỡ kính cường lực, hai người đàn ông ở Tây Ninh bị đè bất tỉnh 04/10/2025 13:19

(PLO)- Đang bốc dỡ kính từ xe tải xuống, hai người đàn ông ở Tây Ninh bất ngờ bị nhiều tấm kính cường lực đè trúng, khiến cả hai phải nhập viện.

Sáng 4-10, tại xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khi hai người đàn ông đang bốc dỡ kính cường lực từ xe tải xuống phục vụ công trình thi công thì bị kính đè lên người chấn thương.

Video: Hai người đàn ông bị kính cường lực rơi trúng được nhiều người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ, xe tải chở kính cường lực từ TP.HCM về công trình tại xã Bình Đức để phục vụ thi công.

Trong quá trình bốc dỡ, những tấm kính cường lực trên xe đã rơi khỏi thùng xe, đè trúng hai người đàn ông ngoài 30 tuổi đang tham gia vận chuyển. Cú va đè mạnh khiến hai nạn nhân bất tỉnh ngay tại hiện trường.

Lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ hai người đàn ông bị kính đè. Ảnh: CTV

Đúng lúc này, Công an xã Bình Đức cùng lực lượng an ninh cơ sở đi tuần tra ngang qua đã nhanh chóng phối hợp với người dân di dời các tấm kính, đồng thời đưa hai nạn nhân đến Bệnh viện cấp cứu. Cả hai nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.