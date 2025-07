Đang giao pháo nổ tự chế thì bị công an bắt quả tang 10/07/2025 19:31

(PLO)- Khi Thụ đang giao khoảng 28 kg pháo nổ tự chế thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 10-7, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Dương Văn Thụ (26 tuổi, ngụ xã Cư Prao) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Dương Văn Thụ. Ảnh: QD

Trước đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang Thụ đang gửi các gói hàng là pháo nổ tự chế (khoảng 28 kg) để chuyển đi nơi khác.

Bước đầu, Thụ khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua các loại hóa chất như KCLO3, lưu huỳnh, natri, dây cháy chậm… về làm pháo nổ tự chế.

Sau khi chế tạo xong, thông qua các đơn vị giao hàng Thụ đã gửi pháo cho các khách hàng đặt mua để kiếm lời.

Khám xét nhanh nhà của Thụ, cơ quan chức năng thu giữ nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất pháo nổ, như vỏ ống cuộn pháo, dây cháy chậm, chất KN03, bột nhũ nhôm...