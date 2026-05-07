Đang làm vườn phát hiện trăn đất quý hiếm 07/05/2026 13:41

(PLO)- Trong lúc dọn vườn, một người dân ở Khánh Hòa phát hiện con trăn lớn nên báo cơ quan công an.

Ngày 7-5, Công an phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc tiếp nhận một con trăn lớn do người dân giao nộp.

Con trăn bò trong vườn nhà dân. Ảnh: AB

Sáng cùng ngày, ông Trần Văn Triêm (65 tuổi, ngụ tổ dân phố 11, phường Bảo An) trong quá trình làm vườn tại nhà đã phát hiện một con trăn lớn.

Nghi ngờ con trăn là loài động vật hoang dã quý hiếm, ông Triêm đã trình báo Công an phường Bảo An.

Tiếp nhận tin báo, tổ công tác liên ngành gồm UBND phường, Công an phường Bảo An và Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Trăn quý hiếm được bàn giao cho cơ quan chức năng. Ảnh: BA

Qua xác định, con trăn trong vườn nhà ông Triêm là loài trăn đất (Python molurus), thuộc nhóm IIB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc danh mục quản lý theo quy định pháp luật và Công ước CITES.

Hiện, con trăn này đã được bàn giao cho cơ quan kiểm lâm để thực hiện các thủ tục chăm sóc, bảo tồn và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.