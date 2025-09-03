Đau bụng âm ỉ, không ngờ bị lồng ruột do khối u manh tràng 03/09/2025 09:55

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa cứu sống nữ bệnh nhân 58 tuổi bị lồng ruột do khối u manh tràng.

Ngày 3-8, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh NTL (58 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) bị lồng ruột do khối u manh tràng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng hố chậu phải kéo dài 3 tuần, kèm tiêu lỏng. Trước đó, nội soi phát hiện polyp lớn (4x5cm) tại manh tràng và nhiều polyp nhỏ rải rác trong đại tràng.



Khối u sùi vùng manh tràng qua nội soi. Ảnh: BVCC.

BS CKI Đỗ Hồng Phong, Khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, kết quả CT cho thấy bệnh nhân bị lồng ruột hồi tràng – đại tràng phải do khối u manh tràng.

“Đây là biến chứng nguy hiểm cần can thiệp phẫu thuật cấp cứu”, BS Phong nói.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng.

Sau 2 giờ mổ, khối u dạng sùi và nhiều polyp đã được lấy bỏ, gửi giải phẫu bệnh để xác định nguy cơ ác tính.

Sau 7 ngày, bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống và vận động bình thường, được xuất viện và hẹn tái khám.

Các chuyên gia lưu ý rối loạn tiêu hóa kéo dài, thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng âm ỉ, thiếu máu không rõ nguyên nhân… là những dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh lý đại trực tràng.

Người dân nên chủ động tầm soát từ 45 tuổi hoặc sớm hơn nếu có yếu tố nguy cơ, đồng thời duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, hạn chế thịt đỏ, rượu bia, thuốc lá và tập luyện thường xuyên.