Để 460 triệu đồng trong cốp xe máy thì bị trộm 18/08/2025 09:19

(PLO)- Người đi mua lúa ở An Giang để 460 triệu đồng trong cốp xe máy thì bị Tho cạy cốp trộm tiền.

Ngày 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Văn Tho (45 tuổi, ngụ xã Phú Hòa, An Giang) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 23-7, ông Nguyễn Văn An (ngụ xã Bình Hòa, hành nghề cò mua lúa) bị mất trộm 460 triệu đồng tại đường nông thôn thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An.

Cờ bạc, nợ nần Lương Văn Tho đã trộm 460 triệu đồng của cò mua lúa. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Vĩnh An tổ chức khám nghiệm hiện trường, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.

Chưa đầy 48 giờ, lực lượng công an đã xác định, bắt giữ Tho.

Cơ quan điều tra xác định, do nợ nần vì cờ bạc, Tho thường tìm đến khu vực nông dân thu hoạch lúa để trộm tiền của những người làm nghề cò mua lúa. Ngày 23-7, Tho phát hiện xe máy của ông An dựng bên đường không có người trông coi, đã lén mở cốp lấy 460 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Số tiền trộm được, Tho dùng trả nợ và đánh bạc. Khi bị bắt, công an thu giữ khoảng 100 triệu đồng cùng các tang vật liên quan.