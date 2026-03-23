Đề nghị 7 tỉnh tăng cường xử lý UAV xâm nhập khu bay 23/03/2026 15:22

(PLO)- Các tỉnh thành gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Điện Biên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị cần tăng phối hợp xử lý thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động trái phép quanh sân bay.

Cảng vụ hàng không miền Bắc vừa có văn bản gửi UBND các địa phương gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Điện Biên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị, đề nghị tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn hàng không, đặc biệt là xử lý UAV hoạt động trái phép.

Theo cơ quan này, tại một số cảng hàng không, sân bay khu vực miền Bắc vẫn phát sinh các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay. Cụ thể như thả diều, chiếu đèn laser hoặc ánh sáng cường độ cao, sử dụng UAV trong khu vực lân cận sân bay.

Một số trường hợp đã làm gián đoạn hoạt động khai thác, ảnh hưởng đến công tác phục vụ của các đơn vị trong ngành hàng không. Không chỉ vậy, các sự cố còn gây thiệt hại kinh tế cho hành khách và hãng bay.

Thời gian qua ngành hàng không phát hiện nhiều UAV xâm nhập vào khu bay. Ảnh minh hoạ, sử dụng công nghệ AI.

Theo thống kê của Vietnam Airlines, trong giai đoạn từ ngày 17 đến 24-2, các vụ việc liên quan đến drone/UAV đã gây thiệt hại ước tính khoảng 5,6 tỉ đồng. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng lên tới khoảng 9.200 người.

Cảng vụ hàng không miền Bắc nhận định, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không vẫn hiện hữu và cần tiếp tục được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, phối hợp xử lý.

Để phòng ngừa vi phạm, cơ quan này đề nghị UBND các tỉnh, thành trên chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không. Trong đó, cần chú trọng quy định về quản lý, sử dụng UAV và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Đồng thời, khuyến cáo người dân không thực hiện các hành vi như thả diều, bóng bay, đèn trời; chiếu đèn laser; sử dụng flycam, UAV tại khu vực cấm hoặc gần sân bay khi chưa được phép.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Việc phối hợp với các đơn vị trong ngành hàng không cũng cần được duy trì thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Trước đó, Cục Hàng không đã tổ chức họp với các đơn vị liên quan nhằm đánh giá tình hình hoạt động UAV tại các sân bay, cũng như quy trình phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Tại cuộc họp, Cục yêu cầu các đơn vị hoàn thiện quy chế phối hợp thống nhất; kiến nghị bổ sung trang thiết bị quan sát, phát hiện drone/UAV. Đồng thời, xây dựng chương trình tuyên truyền, cảnh báo cộng đồng, đặc biệt tại khu dân cư quanh sân bay, về nguy cơ uy hiếp an toàn bay và chế tài xử lý.

Cục Hàng không cũng đã báo cáo, kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các địa phương có sân bay, nhằm tăng cường ngăn chặn thiết bị bay không người lái đe dọa an ninh, an toàn hàng không.