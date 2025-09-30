Đề nghị bỏ quy định lắp camera giám sát trong khoang chở khách 30/09/2025 15:59

(PLO)- Theo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, việc lắp camera giám sát trong khoang chở khách vừa khó đạt được mục tiêu đề ra, vừa ảnh hưởng đến quyền riêng tư của hành khách.

Chiều 30-9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 tiếp tục thảo luận dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất xe kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái và ghi nhận hình ảnh trong khoang chở khách.

Cơ quan soạn thảo lý giải, pháp luật hiện hành mới yêu cầu xe kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình và camera giám sát nhưng không quy định cụ thể vị trí. Việc bổ sung nhằm quản lý phương tiện theo thời gian thực, kịp thời đình chỉ hoạt động đối với xe vi phạm, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hiện các xe kinh doanh vận tải đang phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ảnh minh họa: P.HÙNG

Tuy nhiên, sau bảy tháng triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, việc quản lý bằng thiết bị giám sát vẫn còn hạn chế. Với xe dưới tám chỗ, hiện chưa bắt buộc lắp camera ghi hình tài xế, dẫn đến tình trạng khó kiểm soát các hành vi nguy hiểm như không thắt dây an toàn, buông cả hai tay khỏi vô lăng, lái xe bằng chân, vừa lái vừa nghe điện thoại hay chạy quá tốc độ.

Thêm vào đó, quy định hiện nay chưa có cơ chế cảnh báo khi tài xế có biểu hiện bất thường như ngủ gật, thiếu tập trung, trong khi đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Do đó, cơ quan soạn thảo cho rằng việc bổ sung quy định về thiết bị giám sát là cần thiết.

Đối với quy định mở rộng loại phương tiện phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera ghi hình người lái và khoang chở khách, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho biết có ý kiến đề nghị cần đánh giá đầy đủ, toàn diện tác động, nhất là chi phí tuân thủ pháp luật và quyền bảo vệ bí mật riêng tư của hành khách. Một số ý kiến khác cho rằng nội dung này nên được xem xét khi sửa đổi toàn diện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Liên quan đến việc bắt buộc lắp camera giám sát khoang chở khách, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhận định mục tiêu của quy định này là nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế, tai nạn giao thông chủ yếu xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện, ít liên quan đến hành khách. Vì vậy, việc lắp camera giám sát trong khoang chở khách vừa khó đạt được mục tiêu đề ra, vừa ảnh hưởng đến quyền riêng tư của hành khách.

Từ đó, cơ quan thẩm tra đề nghị bỏ quy định này, trường hợp cần thiết có thể nghiên cứu áp dụng đối với phương tiện công cộng.