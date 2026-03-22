Đề xuất chi 100 tỉ đồng để khắc phục tình trạng sạt lở bờ kênh Tàu Hủ 22/03/2026 16:01

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP.HCM kiến nghị chấp thuận thực hiện công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở, lún sụp bờ kè kênh Tàu Hủ, hư hỏng mặt đường Ba Đình. Dự án này được thực hiện theo nguồn kinh phí thường xuyên - duy tu giao thông.

Đã tham vấn nhiều chuyên gia

Theo Sở Xây dựng, sự cố sạt lở bắt đầu từ ngày 18-1-2026 tại vị trí đối diện công viên Hưng Phú, gần giao lộ Ba Đình - Lê Quang Kim. Theo đó, một phần mặt đường, vỉa hè kè và kè sông tiếp giáp kênh Tàu Hủ bị lún sụp với chiều dài khoảng 25 m, rộng 16 m, sâu hơn 3 m. Đồng thời, khu vực xung quanh tiếp tục xuất hiện chuyển vị, lún ngoài vị trí hố sụp ban đầu.

Tới ngày 2-2, khu vực bờ kè này sạt lở thêm 8m về phía thượng lưu kênh Tàu Hủ và xuất hiện lún sụp trên đường và vỉa hè. Phạm vi sụp kéo dài khoảng 12m, vị trí sâu nhất gần 1m so với mặt bằng hiện hữu. Mực nước triều cao trong cùng ngày đã khiến một số hạng mục tiếp tục bị sạt lở.

Sự cố sạt lở bờ kè kênh Tàu Hủ và hư hỏng mặt đường Ba Đình đã được tham vấn ý kiến của nhiều chuyên gia. Ảnh: ĐT

Từ ngày 3-2 đến nay khu vực đã ổn định. Sở Xây dựng cũng cho biết vụ việc không gây thiệt hại về người và phương tiện. Tuy nhiên đã làm hư hỏng nhiều bộ phận công trình của kè bờ, đường và vỉa hè.

Theo Sở Xây dựng, kết quả đánh giá ban đầu cho thấy hiện tượng cát, vật liệu xâm nhập vào các tuyến cống ngầm lớn (D1800, D500) là nguyên nhân trực tiếp gây rỗng nền, dẫn đến sạt lở. Tuy nhiên, đây được nhận định là sự cố do nhiều yếu tố tổng hợp như nền đất yếu, dễ dịch chuyển, biến động mực nước ngầm và triều cường, tác động dòng chảy kênh, khả năng hở mối nối, đốt cống. Trong quá trình lên phương án khắc phục sự cố, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị tham vấn với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Các chuyên gia nhận định sự cố sụt lún tại đường ven kênh Tàu Hủ không phải do ăn mòn công trình như một số trường hợp ở nước ngoài, mà có thể liên quan đến chuyển dịch địa chất và điều kiện thủy văn phức tạp. Đồng thời, Sở Xây dựng cũng tham khảo kinh nghiệm từ vụ sụt lún đường Yashio (tỉnh Saitama, Nhật Bản) năm 2025 - nơi xuất hiện hố sụp lớn khoảng 40m, sâu 15m, liên quan đến hệ thống cống ngầm đã vận hành hàng chục năm.

Từ các bài học quốc tế, chuyên gia khuyến nghị cần khảo sát chuyên sâu bằng thiết bị hiện đại, đánh giá tổng thể hệ thống cống ngầm, đưa ra giải pháp kỹ thuật đồng bộ thay vì xử lý cục bộ, đảm bảo an toàn lâu dài cho hạ tầng đô thị.

Cần xử lý triệt để, tránh gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị

Sở Xây dựng nhận thấy để xử lý triệt để, tránh xảy ra tiếp tục sạt lở, lún sụp tại khu vực cần nhiều thời gian để khảo sát, thiết kế, thi công (khoảng 8 tháng) dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu về thời gian hoàn thành việc khắc phục theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Trường hợp thực hiện công trình theo quy định pháp luật thông thường sẽ kéo dài thời gian xử lý so với thời gian dự kiến nêu trên. Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình khai thác, vận chuyển nước thải về nhà máy xử lý nước của hệ thống cống ngầm, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường trên kênh Tàu Hủ và khu dân cư tại trung tâm TP, ảnh hưởng đến lưu thông phương tiện trên kênh Tàu Hủ, trên đường Ba Đình,...

Sở Xây dựng đề nghị sớm triển khai khắc phục, tránh gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, việc cô lập đường ống dẫn nước thải D1800 trong thời gian dài sẽ dẫn đến lượng nước thải ở phía thượng nguồn (khu vực trung tâm TP) bị ứ đọng không xử lý hoặc lượng nước thải chưa được xử lý sẽ tràn, thoát ra sông, kênh, rạch, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường phía thượng nguồn, đặc biệt trong

Đồng thời, quá trình thi công còn ảnh hưởng đến khai thác tuyến đường Ba Đình, công viên Hưng Phú, đây là các công trình mới được đầu tư và đưa vào khai thác vào cuối năm 2025. Việc cô lập, xử lý sự cố trong thời gian kéo dài cũng sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, đến không gian sinh hoạt công cộng của người dân xung quanh.

Trước thực trạng này, TP cần xử lý triệt để, dứt điểm tình trạng sạt lở, lún sụp bờ kè, hư hỏng mặt đường Ba Đình. Đồng thời quá trình xử lý cần rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống thu gom, xử lý nước thải, hoạt động giao thông đường bộ, đường thủy và không gian công cộng.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận tiếp tục thực hiện công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở, lún sụp bờ kè kênh Tàu Hủ, hư hỏng mặt đường Ba Đình, từ nguồn kinh phí chỉ thường xuyên - duy tu giao thông.

Trong đó, dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 100 tỉ đồng, tới tháng 8-2026 sẽ hoàn thành.

Kiến nghị UBND TP giao Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức khảo sát, thi công đảm bảo khắc phục triệt để tình trạng hư hỏng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông tại khu vực bờ kè kênh Tàu Hủ, mặt đường Ba Đình đoạn gần công viên Hưng Phú. Bên cạnh đó là rà soát hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu vực trung tâm TP, đặc biệt là hệ thống cống ngầm, hố ga có độ sâu lớn nhằm kịp thời phát hiện các yếu tố bất thường, hư hỏng (nếu có) và đề xuất giải pháp khắc phục.

Giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND TP bổ sung dự toán chi ngân sách - duy tu giao thông cho Sở Xây dựng để thực hiện.