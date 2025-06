Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh dân lập, tư thục 19/06/2025 07:49

(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất miễn học phí đối với trẻ mầm non, học sinh trường công lập, và hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh trường dân lập, tư thục.

Bộ GD&ĐT đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, dự thảo quy định miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập.

Cùng với đó, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Mức hỗ trợ học phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo khung học phí do Chính phủ quy định.

Kinh phí thực hiện chính sách miễn, hỗ trợ học phí do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Bộ GD&ĐT đề xuất miễn học phí đối với trẻ mầm non, học sinh trường công lập, và hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh trường dân lập, tư thục. Ảnh minh hoạ: TT

Ngày 22-5-2025, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết. Theo báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, tổng hợp có 114 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận, trong đó đa số ý kiến đồng tình, thống nhất cao về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, đặc biệt là mở rộng đối tượng hỗ trợ đến học sinh học tại cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Theo Bộ GD&ĐT, các đại biểu Quốc hội cho rằng chính sách hỗ trợ học phí cho người học tại cơ sở tư thục, dân lập là cần thiết, ý nghĩa sâu sắc để đảm bảo bình đẳng, công bằng trong tiếp cận giáo dục.

"Chính sách này được xem là nhân văn, công bằng, phù hợp với thực tiễn nhiều địa phương còn thiếu trường công lập, nhất là vùng khó khăn, khu công nghiệp, khu đô thị đông dân cư", Bộ GD&ĐT nêu.

Các đại biểu cũng tán thành việc Nghị quyết cần có hiệu lực trong năm học 2025-2026, giúp các trường học áp dụng thống nhất ngay từ đầu năm học, phụ huynh và học sinh được hưởng chính sách trọn vẹn cho cả năm học.